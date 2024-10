Ollolai si prepara a uno dei tanti eventi che caratterizzano l'estate barbaricina, l'edizione estiva del Carnevale di Barbagia.

L'incantevole paese, la cui comunità si contraddistingue per la grande ospitalità e gentilezza, è pronto infatti ad accogliere, il prossimo 10 agosto, "Viseras", la Sfilata delle Maschere Etniche della Sardegna, evento di punta organizzato con professionalità e impegno in un borgo tanto piccolo quanto attivo, molto attento a mantenere vive le tradizioni locali e ad aprire le porte ad altri paesi della Sardegna, all'interno di un interessante arricchimento culturale, in cui non manca il divertimento.

Un'iniziativa promossa dal centro commerciale naturale di Ollolai, "Le botteghe di Hospitone", in collaborazione con la Pro loco e il Comune di Ollolai, e con il sostegno della Regione Sardegna, dell'Assessorato del Turismo, dell'Artigianato e del Commercio.

Le vie del suggestivo centro storico saranno teatro di una sfilata che ogni anno incanta numerosi visitatori, giunti a Ollolai per l'evento e per godere delle meraviglie del territorio, e che si animerà tra passato e presente in un magico tripudio di melodie della Sardegna, di maschere tradizionali e dei profumi inebrianti provenienti dagli stand gastronomici. A seguire "A Ballu Tundu", per divertirsi tutti assieme sulle note della musica isolana.

Sotto un cielo di stelle cadenti tipico della notte di San Lorenzo che renderà tutto ancora più affascinante, tradizione, cultura, buon cibo e divertimento si intrecceranno all'interno di un succulento programma.

IL PROGRAMMA

Alle ore 19:00 ci sarà l’apertura stand gastronomici con “Le Botteghe di Ospitone” in piazza Marconi.

Alle ore 20:00 il raduno delle Maschere Tradizionali della Sardegna in via San Basilio, fronte palestra scolastica con la partecipazione di “Tamburini e Trombettieri” di Oristano, “Su Turcu” di Ollolai, “Mamuthzones” di Samugheo, “Urthos e Buttudos” di Fonni, “Harrasehare Lodinesu” di Lodine, “Maimones, Murronarzos e Intintos” di Olzai, “I Sonaggiaos e S'Urzu” di Ortueri, “S'Intibidu” di Ardauli, “Sos Traigolzos" di Sindia.

Alle ore 20:30 inizierà la Sfilata delle Maschere per le vie di San Basilio e Riu Mannu e alle ore 21:30 sono previsti l’arrivo in piazza Marconi e l’esibizione finale della Maschere.

A seguire l’attesissimo “A Ballu Tundu”, gli scenografici balli in piazza con Peppino Bande all'organetto, Roberto Tangianu alle launeddas, Tonino Pira alla voce. Presenta la serata Roberto Tangianu.

Alle ore 23:30, in piazza Marconi, la serata si concluderà a tempo di musica con “Nostalgia 90 in Tour”.