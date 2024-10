Ha preso il via dieci giorni fa il secondo turno del cantiere di Su Sercone relativamente al Comune di Oliena. Nove gli operai in forza, due in più dei sette previsti, e che lavoreranno nel cantiere per i prossimi sei mesi.

“Nessun rischio chiusura – ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Oliena Valentino Carta – il cantiere andrà avanti, grazie alla solita attenta supervisione dell’Ente Foreste. Grazie alla concertazione con il segretario generale della CISL Michele Fele siamo riusciti ad ottenere una riqualificazione ed un riallineamento delle posizioni degli operai comunali.

Continuiamo a non capire le sterili polemiche dei consiglieri regionali Chicco Porcu, Franco Sabatini e Vincenzo Floris che durante l’estate hanno sollevato un polverone sul cantiere, mettendone a rischio l’esistenza ed innescando contrapposizioni sugli aspetti ambientali che non fanno bene a nessuno. Siamo dentro le regole, il controllo e la vigilanza sono svolti con il massimo impegno ed abbiamo avuto ogni assicurazione possibile sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro portato avanti.