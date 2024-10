E’ morto poco prima delle 15, all'ospedale San Francesco di Nuoro, Giovanni Congiu, il 53enne di Oliena travolto questa mattina dal ribaltamento del suo trattore, nelle campagne tra Oliena e Dorgali.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10,30: l’uomo stava arando un terreno per predisporre un vigneto quando il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nuoro, i Vigili del fuoco e un'equipe del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso, dove l'uomo è arrivato privo di conoscenza e con un grave trauma cranico. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita, ma i traumi riportati nell'incidente erano troppo gravi.