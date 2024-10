È morto schiacciato dalla sua auto un turista romano di 90 anni, in vacanza in Gallura. L'uomo è stato travolto dalla vettura parcheggiata in una strada in pendenza a Pittulongu, frazione sul mare di Olbia.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il corpo privo di vita dell'anziano è stato trovato questa mattina in via Di Ghibli sotto l'auto, facendo propendere all'incidente causato dall'auto parcheggiata in pendenza senza freno a mano o a un guasto meccanico.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e il 118. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altre persone.