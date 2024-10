Un uomo di 46 anni di origine nigeriana, residente ad Arborea, è stato arrestato al porto Isola Bianca di Olbia dalla Guardia di finanza per traffico di droga. L’uomo è sbarcato dal traghetto proveniente da Civitavecchia con 30 ovuli di eroina in corpo.

Sono stati i cani antidroga Betty, Ether e Holiver a individuarlo mentre cercava di confondersi fra i passeggeri, allo sbarco del traghetto. Dagli esami diagnostici effettuati all'ospedale di Olbia, è risultato che il 46enne aveva ingerito una trentina di ovuli che contenevano in tutto 350 grammi di eroina di altissima qualità, per un valore di oltre 70mila euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione della Procura di Tempio Pausania è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.