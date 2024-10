Hanno aderito anche i TAZENDA all’evento musicale che si svolgerà LUNEDI 30 SETTEMBRE a partire dalle 18.30 a OLBIA sul water front, spazio adiacente il Municipio con vista sul mare.

Il progetto “CANTARE LA SARDEGNA 2013” Voci e suoni di un’isola organizzato dall’Associazione Culturale “Luna Lughente” e la Provincia Olbia – Tempio si articola in due parti e coinvolge i grandi nomi della musica e dello spettacolo: oltre alla band di “Spunta la luna dal monte” saliranno sul palco PAGO (cantautore di fama nazionale, vincitore di “Music Farm”), MARIA GIOVANNA CHERCHI, ROBERTO TANGIANU, GIUSEPPE MASIA, CARLA DENULE, ALESSANDRO CATTE, CECILIA CONCAS, il corpo di ballo del gruppo INCANTOS, lo spettacolo di danza moderna “CIVITAS MARIANA” di Luogosando diretto da Alessandro Secchi, SABRINA RUJU, MAURIZIO GELSOMINO (Tributo a Ligabue) e diversi giovani talenti tra i quali EMANUELA SENES, GIUSEPPE PIU, FEDERICA NOVIGLI, GIUSEPPE SERRA.

Direttore artistico e presentatore della manifestazione: GIULIANO MARONGIU, il quale interverrà, insieme a ROBERTO TANGIANU e ALESSANDRO CATTE al convegno culturale di carattere musicale promosso in favore degli studenti della Scuola Media Armando Diaz di Olbia sul tema “LA MUSICA POPOLARE E LA COMUNICAZIONE RADIO –TELEVISIVA IN SARDEGNA”, in programma alle ore 11.00 del mattino nei locali dell’istituto di Via D’Annunzio.

Il percorso musicale, di grande respiro popolare, intona i canti della Sardegna, accarezza i suoni dell’appartenenza, si apre alle atmosfere generate dalla tradizione e si completa con l’esecuzione di motivi arrangiati in chiave innovativa. Una Sardegna che suona e canta per tutte le generazioni, che nel segno dell’intrattenimento guadagna l’ascolto e l’attenzione di un pubblico vasto e vario, partecipe e complice.