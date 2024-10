Sardegna Live mi da la possibilità di osservare quello che accade negli spazi della Fiera Campionaria di Cagliari.

Ho deciso di scrivere, ogni giorno, alcune righe, per rendervi partecipi di alcuni fatti, persone e personaggi, che passando davanti alla nostra postazione, all’interno del Padiglione A, lasciano un ricordo.

Questa mattina un gruppo particolarmente folto di volti noti ha fatto sosta di fronte al grande manifesto che ritaglia l’insegna della Web TV più seguita della Sardegna.

L’arrivo di Miss Italia 2013, GIULIA ARENA, ha calamitato l’attenzione di tutti: mi ha colpito la sua semplicità, soprattutto quando ha parlato di FEDERICA CIOCCI, la ragazza di Cagliari, mamma di un bambino, che è arrivata terza nello stesso Concorso di bellezza. In sostanza ha detto di aver ammirato molto il suo coraggio di madre e la determinazione che ha dimostrato di avere nel suo carattere.

Sardegna Live ha documentato l’evento, grazie all’intervista realizzata per noi dalla simpaticissima MICHELA GIANGRASSO, punto di riferimento di Miss Italia in Sardegna, che su Radio Studio One conduce Pausa Caffè con ANTONIO ANDREA PINNA.

A proposito di quest’ultimo, presto voglio tornare a parlare di lui: l’ho conosciuto di persona un po’ di tempo fa in un locale cagliaritano, ma leggo spessissimo, come decine di migliaia di utenti su Facebook, le sue famosissime PerlediPinna. Un grande!!!!

I miei occhi si sono aperti particolarmente quando ho incrociato il sorriso di CATERINA MURINO, l’attrice cagliaritana che sta ottenendo un successo internazionale da qualche anno a questa parte.

Caterina è amica di vecchia data di Michela Giangrasso, spesso si incontrano, e in questa occasione hanno voluto attraversare insieme la Fiera di Cagliari, accompagnate dal vento che ha imperversato per tutta la mattina.

Anche MASSIMILIANO MEDDA del Gruppo LAPOLA è passato di qua: il suo volto familiare entra nelle case di tutti, e stringendogli la mano ho voluto dimostrargli la gratitudine di tanti per il buonumore che regala. Apprezzata anche la presenza di MATTEO BRUNI, il conduttore ufficiale di Miss Italia in Sardegna.

Ad un certo punto del mattino le note della BANDA DELLA BRIGATA SASSARI hanno invaso la Fiera: la compagnia diretta dal Maresciallo ATZENI è stata qui per onorare SA DIE DE SA SARDIGNA.

Mi sono emozionato quando hanno suonato DIMONIOS, il celebre Inno che quest’anno compie 20 anni.

Grazie all’amica CLAUDIA GIUSEPPETTI, abbiamo immortalato decine di volti nel nostro Stand, pubblicando le foto sulla Pagina Facebook di Sardegna Live e sul nostro sito www.sardegnalive.net.

Venite a trovarci e dopo avervi fotografato divulgheremo i vostri visi attraverso il nostro Canale Web.

Vi aspettiamo. A domani con altre storie e tante novità.