"Longevity Nation - Enhancing Researche development and education for Healty Longevity" è il titolo della prima conferenza internazionale durante la quale si è parlato della longevità e che ha posto le basi per la sfida all'invecchiamento, con il contributo di personaggi di spicco nel campo.

La Sardegna è stata protagonista dell'evento, che si è svolto alla Bar Ilan University di Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv, in Israele. Tra il 26 e il 27 marzo 32 Paesi hanno partecipato al summit, anche gli studiosi e rappresentanti di associazioni identitarie d'Ogliastra, una delle cinque 'blue zone' del pianeta (una di quelle aeree dove l'età media della vita è notevolmente più alta rispetto ad altri territori N.d.R.) con le isole di Okinawa in Giappone e Ikaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costa Rica e la comunità di Loma Linda in California.

Gli studiosi puntano a migliorare la cooperazione internazionale nel settore e costruire programmi di sostegno alla ricerca per migliorare le condizioni di vita della terza e quarta età. "I rappresentanti sardi hanno esposto diversi dati sull'enorme concentrazione di centenari in Ogliastra che godono di longevità e buona salute, un fatto eccezionale nel mondo - ha detto all'ANSA Enrico Mairov presidente dell'Unione democratici amici di Israele tra i promotori della conferenza - Vogliamo portare avanti una strategia di collaborazione per sperimentare in Sardegna metodi avanzati di cure a domicilio e telemedicina. Nel continente europeo oltre un quinto della popolazione è over 65 anni: dobbiamo studiare un nuovo modello di protezione e difesa delle persone anziane". "Siamo onorati di aver rappresentato l'Italia e la Sardegna a Israele, il Paese che ha idee e investe in ricerca anche se non ha i centenari - ha sottolineato Cabitza - Noi abbiamo idee e centenari ma non investiamo in ricerca. Da questa conferenza arriva uno stimolo importante per i nostri progetti che possono mantenerci attivi e in salute nella terza e quarta età".