E' Giampietro Murru, segretario provinciale dell'Upc dell'Ogliastra, il candidato consigliere regionale destinatario delle minacce di morte a Ilbono.

E' stato lo stesso politico sardo, intervenuto in diretta su Videolina, a raccontare quanto è successo questa mattina durante lo spoglio nel seggio numero 1 della Scuola elementare "Giovanni Usai", dove è stato trovato un bigliettino contenente le minacce all'interno di una scheda elettorale.

"Non volevo crederci quando mi hanno telefonato per comunicarmi la notizia", ha commentato Murru che è apparso sereno nonostante in passato sia stato già vittima di atti intimidatori. Murru, segretario provinciale in Ogliastra, è stato sindaco di Ilbono dal 1995 al 2004. Nel luglio del 2009 ignoti avevano dato fuoco al portone d'ingresso della sua casa , mentre l'anno prima erano comparse scritte minacciose sui muri del paese.