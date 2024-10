La Costa Smeralda non solo location vip per eccellenza, ma anche top wedding destination per i matrimoni più esclusivi nel Mediterraneo.

Una delle mete più incantevoli e rinomate del jet set internazionale, con il suo mare color smeraldo, da sempre fulcro di stile, lusso e raffinata ospitalità, che arricchisce l’offerta di Oggi Sposi & Events.

Scenario ideale in cui potranno celebrarsi vere e proprie nozze da star, con tutta l’esperienza e la professionalità di chi conosce il territorio da sempre e cura ogni minimo dettaglio progettando e realizzando l’evento con la massima attenzione per garantire un’emozione unica e indimenticabile, tra i profumi e i sapori della Sardegna.

Parliamo di un’azienda sarda, specializzata nell’organizzazione di matrimoni ed eventi in Sardegna, che solo qualche mese fa al Destination Wedding Planner Congress di Firenze è stata riconosciuta tra i 150 migliori Wedding Planner al mondo.

Grazie all’esperienza ultradecennale maturata coronando i sogni, un tempo “proibiti”, di tutti quegli sposi che desideravano rendere indimenticabile il giorno del “Sì” nell’Isola più bella del Mediterraneo, hanno sempre proposto la location giusta per ogni desiderio. Luoghi che solo qui si possono trovare, prime fra tutti le meravigliose spiagge dalla sabbia impalpabile e l’acqua cristallina del mare.

“La Costa Smeralda offre location fiabesche capaci di regalare quella unicità tanto ricercata dalla domanda estera del Luxury Wedding – spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia titolari della società Oggi Sposi & Events –.

"Oltre alle impeccabili doti organizzative è imprescindibile la massima attenzione ad ogni singola esigenza del mercato del lusso. Ritrovarci come unico rappresentante della Sardegna tra i 150 TOP Wedding Planner a livello internazionale – aggiungono le due imprenditrici - ha creato in noi il desiderio di investire tutta la nostra professionalità nel Luxury Destination Wedding Planning per il paradiso in cui viviamo: la nostra isola”.

Ad accompagnare la Oggi Sposi & Events in questa importante occasione un'altra imprenditrice sarda, Delia Cualbu che con la sua Shardana Tourism Lab ha unito alle competenze di Alessia e Cinzia il suo know-how in Destination Management e Marketing. Le tre professioniste hanno infatti inaugurato di recente il progetto "Sardinia Exclusive Wedding" votato all’accurata ricerca e promozione di location esclusive per la celebrazione nell’isola di nozze in luoghi suggestivi e mai utilizzati prima per il “Sì”.

L’organizzazione del matrimonio perfetto e il marketing strategico per il territorio insieme, quindi, per promuovere la Sardegna come terra di destinazione per le nozze di lusso. </