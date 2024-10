Oggi dalle ore 16.30 in diretta web su SARDEGNA LIVE lo showcooking di Daniele Persegani, chef della nazionale italiana di calcio.

Friuli Doc compie 20 anni e li festeggia a Udine dall'11 al 14 settembre. La più importante rassegna enogastronomica del Friuli Venezia Giulia è pronta a sedurre gli amanti della buona tavola e del divertimento. Un’enorme area degustazione a cielo aperto e una festa con più di 100 spettacoli e 500 artisti.

Insieme alla rassegna torna l’appuntamento con gli amatissimi showcooking. Ospite d’eccezione: Daniele Persegani, chef della nazionale italiana di calcio e presenza fissa su Alice TV. "Tradizione, ma non troppo" la sintesi della sua cucina di cui venerdì 12 settembre svelerà i segreti in diretta web. Lo vedremo realizzare le sue ricette passo dopo passo, insegnare i trucchi del mestiere e rispondere alle domande delle spettatrici. Con lui Franca Rizzi (Casa Alice).

Praticamente nato in osteria dove affiancava la nonna in cucina, oggi la sua Osteria del Pescatore è un ristorante tipico con tanto di certificazione dell'Ascom e della Provincia di Piacenza, dove la pasta si fa ancora a mano e il brodo con tre tipi di carne.

Grazie alla collaborazione con l'Agenzia TurismoFVG, l’appuntamento con Daniele Persegani sarà in diretta web venerdì 12 settembre dalle ore 16.30 su Friuli-doc.it, sul canale youtube Friulidocufficiale e su decine di media digitali, blog, web tv e community online. Chi vuole trasmettere il live streaming dell’evento sul proprio sito può richiedere il semplice codice gratuito da inserire per visualizzare direttamente lo schermo della diretta a info@fattorec.it.

Friuli Doc sarà un viaggio nei sapori più invitanti del Friuli Venezia Giulia attraverso le eccellenze della produzione enogastronomica e artigianale: dal prosciutto di San Daniele e di Sauris al formaggio Montasio, il frico, i cjarsons, i vini, le grappe e molto altro. Sarà possibile seguire anche gli altri showcooking in programma: sabato 13 settembre alle ore 11 e alle ore 16.30 sempre in compagnia di Daniele Persegani e domenica 14 settembre alle ore 11 e alle 16:30 con Cristina Lunardini, la regina degli impasti, presenza conosciuta agli spettatori di Alice Tv e non solo.