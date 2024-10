Oggi è il compleanno di Cristian Farris, il giovane calzolaio allevatore e addestratore di cavalli, scomparso nel nulla ormai da un anno e mezzo. Di lui si son perse le tracce la sera del 21 ottobre 2019 e la famiglia cerca ancora la verità, assistita ora dall’avvocato Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope che, nel giorno del suo compleanno, ha voluto dedicare un pensiero a Cristian. Lo pubblichiamo integralmente:

Caro Cristian, oggi è il tuo compleanno ma tu non sei con noi e non sappiamo dove sei...siamo in tanti sai a cercare Verità e Giustizia per te che sei scomparso nel nulla gettando nella disperazione mamma Giulia, papà Efisio, Walter, Vanessa e quanti ti amano. Loro non sono soli perchè hanno attorno a sè il nostro affetto ma la tua assenza, il non sapere, logora e distrugge. Vanessa ha avuto avantieri un altro "cucciolo", Damiano, che è un motivo di gioia ma anche di tristezza perchè non sei qui a gioire del suo arrivo. Sei nei nostri cuori e nella nostra mente e, con tutto il popolo di Penelope non molleremo un attimo sino a scoprire la Verità Vera sulla tua scomparsa e darti Giustizia. Buon Compleanno Cristian Farris, ovunque tu sia.... Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo.