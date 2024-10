La strada in salita che porta verso Bitti mi sembra più lunga del solito: si ripercorrono vecchi sentieri pieni di curve, deviazioni necessarie, dopo che la pioggia violenta ha ferito la terra, consumando le voragini.



Sono già tutti in Chiesa da pochi minuti, quando entro e mi unisco al silenzio.



Le voci che cantano si stagliano contro i cuori di tutti.



Scuotono.



"Abbiamo pregato per Piero, abbiamo cantato con Piero!": esclama dall'altare padre Salvatore Morittu.



La bara coperta di fiori si apre dentro le ali di folla: ci sono tanti, tantissimi uomini che di solito cantano a tenore.



Oggi rendono omaggio ad un "padre", affilano l'orgoglio.



Il corteo muto e composto attraversa il paese, il cimitero è lontano: ognuno, dentro, cerca un ricordo, un'immagine che rievochi "l'incontro" con lui, l'ultimo o il più significativo.



Le mani calde degli affetti più cari stringono altre mani.



Il cielo trattiene a stento le lacrime: è un brutto giorno, ma è bello sapere che si lascia tanto amore quaggiù.



Giuliano Marongiu



Bitti 31 Gennaio 2014



La foto di Piero Sanna è stata scattata da Gabriele Doppiu