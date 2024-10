Oggi, 26 agosto, si celebra la Giornata Mondiale del cane, con l’obiettivo di riconoscere e ricordare quanto questi animali siano speciali e fondamentali per l’uomo e la società.

Definito da sempre “il migliore amico dell’uomo”, il cane riempie la vita di chiunque goda della sua compagnia: dalle passeggiate ai giochi, fino all’assistenza, per esempio per le persone non vedenti, o al salvataggio, basti pensare ai cani bagnini, fino al grande impegno nelle forze dell’ordine, il loro contributo è prezioso e ineguagliabile.

Sempre più persone decidono di adottare un cane, ma purtroppo sono ancora tantissimi, troppi, i nostri amici a quattro zampe senza una casa e una famiglia che li ami, e molti trascorrono gran parte, se non tutta la vita, in canile, senza mai godere di un momento di libertà e vero amore.

Nonostante nella stragrande maggioranza di canili e rifugi i volontari e gli inservienti siano amorevoli e pazienti, gli ospiti sono tanti ed è impossibile dare tutto l’amore che meritano a ognuno, quindi l’adozione è sempre un’ottima soluzione per cambiare loro la vita e renderli felici.

Un ulteriore motivo dell’istituzione di questa giornata è proprio sensibilizzare più persone possibili all’adozione. Nonostante l’impegno, le mille responsabilità e i cambiamenti di programmi nella vita, adottare un cagnolino vi ripagherà con un amore incondizionato fuori dal comune, una fedeltà dal valore inestimabile e una vera e propria amicizia indimenticabile.