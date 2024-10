Sono 14 gli incendi divampati oggi sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

In particolare un vasto rogo è scoppiato nell’agro di Posada, in località "R.S. Caterina", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e Alà dei Sardi. Sul posto ha operato anche un Canadair. Sono intervenute una squadra di Vigili del fuoco, cinque di Forestas dei cantieri di Torpè e Siniscola, e una squadra di volontari di Torpè.

Un altro incendio è scoppiato a Villasor, in località "Cantoniera Masainas", dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Marganai oltre a quattro squadre della Protezione civile di Villacidro, Gonnosfanadiga, Assemini e Decimomannu. Infine, nell’agro di Serramanna, in località "Su Padru", per spegnere le fiamme è intervenuto il personale della Stazione forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute le squadre della Protezione civile e di Forestas di Monastir.