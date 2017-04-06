OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE IN SARDEGNA 

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ADDETTO AL RICEVIMENTO
ALGHERO - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA RECEPTIONIST/SEGRETARIA CON ESPERIENZA, PER CAMPEGGIO VILLAGGIO TORRE DEL PORTICCIOLO, AD ALGHERO.
SI RICHIEDE CONOSCENZA INDISPENSABILE DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE . LIVELLO NON SCOLASTICO. PREFERENZA PER CHI CONOSCE ANCHE IL TEDESCO.
INIZIO IL 1° GIUGNO E FINE IL 15 DI SETTEMBRE.
SAN TEODORO - RESORT 4 STELLE PRESSI MONTE PETROSU (SAN TEODORO) RICERCA UN RECEPTIONIST TURNANTE.
SI RICHIEDE ESPERIENZA CONSOLIDATA ED ADEGUATA ALLA RICHIESTA (IN STRUTTURE 4 STELLE O SUP), CONOSCENZA DELL'INGLESE E POSSIBILMENTE DEL TEDESCO E/O UN'ULTERIORE LINGUA STRANIERA COSTITUIRÀ REQUISITO PREFERENZIALE.
OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO RICERCA N° 1 ADDETTO AL RICEVIMENTO.
PROPONE: TIROCINIO (DURATA 6 MESI)
SEDE LAVORATIVA: OROSEI
REQUISITI:
DIPLOMA
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PC
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI
ETÀ MIN. 25 MAX. 35 ANNI
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CALA CAPRA - PALAU -RESICENCE IL MIRTO PRESENTE A CALA CAPRA RICERCA UNA ADDETTA AL RICEVIMENTO CON MINIMA ESPERIENZA, CON CONOSCENZA DEL TEDESCO E DI UN ALTRA LINGUA STRANIERA E DEL PC.
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AIUTO CUOCO
PROV.OT - RISTORANTE RICERCA PER LA STAGIONE ESTI