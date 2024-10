OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE IN SARDEGNA

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ADDETTO AL RICEVIMENTO

ALGHERO - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA RECEPTIONIST/SEGRETARIA CON ESPERIENZA, PER CAMPEGGIO VILLAGGIO TORRE DEL PORTICCIOLO, AD ALGHERO.

SI RICHIEDE CONOSCENZA INDISPENSABILE DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE . LIVELLO NON SCOLASTICO. PREFERENZA PER CHI CONOSCE ANCHE IL TEDESCO.

INIZIO IL 1° GIUGNO E FINE IL 15 DI SETTEMBRE.



SAN TEODORO - RESORT 4 STELLE PRESSI MONTE PETROSU (SAN TEODORO) RICERCA UN RECEPTIONIST TURNANTE.

SI RICHIEDE ESPERIENZA CONSOLIDATA ED ADEGUATA ALLA RICHIESTA (IN STRUTTURE 4 STELLE O SUP), CONOSCENZA DELL'INGLESE E POSSIBILMENTE DEL TEDESCO E/O UN'ULTERIORE LINGUA STRANIERA COSTITUIRÀ REQUISITO PREFERENZIALE.



OROSEI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO RICERCA N° 1 ADDETTO AL RICEVIMENTO.

PROPONE: TIROCINIO (DURATA 6 MESI)

SEDE LAVORATIVA: OROSEI

REQUISITI:

DIPLOMA

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PC

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

ETÀ MIN. 25 MAX. 35 ANNI



ALGHERO - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA RECEPTIONIST/SEGRETARIA CON ESPERIENZA, PER CAMPEGGIO VILLAGGIO TORRE DEL PORTICCIOLO, AD ALGHERO.

SI RICHIEDE CONOSCENZA INDISPENSABILE DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE . LIVELLO NON SCOLASTICO. PREFERENZA PER CHI CONOSCE ANCHE IL TEDESCO.

INIZIO IL 1° GIUGNO E FINE IL 15 DI SETTEMBRE.



CALA CAPRA - PALAU -RESICENCE IL MIRTO PRESENTE A CALA CAPRA RICERCA UNA ADDETTA AL RICEVIMENTO CON MINIMA ESPERIENZA, CON CONOSCENZA DEL TEDESCO E DI UN ALTRA LINGUA STRANIERA E DEL PC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AIUTO CUOCO

PROV.OT - RISTORANTE RICERCA PER LA STAGIONE ESTI