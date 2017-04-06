OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE IN SARDEGNA 

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ALGHERO -  CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA RECEPTIONIST/SEGRETARIA CON ESPERIENZA, PER CAMPEGGIO VILLAGGIO TORRE DEL PORTICCIOLO, AD ALGHERO. 
SI RICHIEDE CONOSCENZA INDISPENSABILE DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE . LIVELLO NON SCOLASTICO. PREFERENZA PER CHI CONOSCE ANCHE IL TEDESCO. 
INIZIO IL 1° GIUGNO E FINE IL 15 DI SETTEMBRE. 

SAN TEODORO - RESORT 4 STELLE PRESSI MONTE PETROSU (SAN TEODORO) RICERCA UN RECEPTIONIST TURNANTE. 
SI RICHIEDE ESPERIENZA CONSOLIDATA ED ADEGUATA ALLA RICHIESTA (IN STRUTTURE 4 STELLE O SUP), CONOSCENZA DELL'INGLESE E POSSIBILMENTE DEL TEDESCO E/O UN'ULTERIORE LINGUA STRANIERA COSTITUIRÀ REQUISITO PREFERENZIALE. 

OROSEI -  AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO RICERCA N° 1 ADDETTO AL RICEVIMENTO. 
PROPONE: TIROCINIO (DURATA 6 MESI) 
SEDE LAVORATIVA: OROSEI 
REQUISITI: 
DIPLOMA 
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PC 
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI 
ETÀ MIN. 25 MAX. 35 ANNI 

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CALA CAPRA - PALAU -RESICENCE IL MIRTO PRESENTE A CALA CAPRA RICERCA UNA ADDETTA AL RICEVIMENTO CON MINIMA ESPERIENZA, CON CONOSCENZA DEL TEDESCO E DI UN ALTRA LINGUA STRANIERA E DEL PC. 
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AIUTO CUOCO 
PROV.OT - RISTORANTE RICERCA PER LA STAGIONE ESTI