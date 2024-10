OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/03/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

AIUTO CUOCO

PROV.OT - CERCHIAMO UN AIUTO CUOCO CON UN MINIMO DI ESPERIENZA PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA 2017 PRESSO UN RISTORANTE SULLA SPIAGGIA DI BADOS AD OLBIA.

NON OFFRIAMO ALLOGGIO.



SAN TEODORO - SAN TEODORO (OT) - PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 SI CERCANO AIUTO CUOCO/ PER PANINERIA E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.

SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO.

----------------------