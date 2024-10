OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - STAGIONE ESTIVA 2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ADDETTO ALLE PULIZIE

SASSARI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTO ALLE PULIZIE ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 381/1991.

---------------------------------------------------------------------------------------

AIUTO CUOCO

CAGLIARI - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO FILIALE DI CAGLIARI, PER AZIENDA CLIENTE RICERCA 1 AIUTO CUOCO/ LAVAPIATTI CHE SI OCCUPERÀ DI DARE SUPPORTO NELLE PREPARAZIONI E MANTENERE L'ORDINE E LA PULIZIA DELLA CUCINA.

E' RICHIESTA RESIDENZA NELL'HINTERLAND DI CAGLIARI IN QUANTO NON È PREVISTA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO.

E' INDISPENSABILE AVER MATURATO ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

LE RISORSE SVOLGERANNO IL SERVIZIO DEL PRANZO E DELLA CENA



OROSEI - SOS ALINOS -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA N. 1 AIUTO CUOCO.

PROPONE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA)

NON SI OFFRE ALLOGGIO

REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AFFIDABILITÀ E RESPONSABILITÀ





SAN TEODORO -CERCASI AIUTO CUOCO CON MINIMA ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A SAN TEODORO.



---------------------------------------------------------------------------------------

AIUTO PIZZAIOLO

PROV.OR - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO DA INSERIRE IN ORGANICO.

SI RICERCA UNA FIGURA DI AIUTANTE PIZZAIOLO CHE ABBIA GIÀ ESPERIENZA NEL SETTORE, SERIO, CAPACE, VOLENTEROSO, PULITO, POSSIBILMENTE NON FUMATORE.



---------------------------------------------------------------------------------------

ANIMATORE TURISTICO -

REGIONE SARDEGNA - GIOCAMONDO, TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO NELL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI PER RAGAZZI IN ITALIA E IN EUROPA SELEZIONA PER LA STAGIONE ESTIVA ANIMATORI TURISTICI.

SI RICHIEDE PASSIONE PER LE ATTIVITA' DI CONTATTO CON I RAGAZZI, ESPERIENZA NEL SETTORE EDUCATIVO, SPORTIVO O RICREATIVO, DISPONIBILITA' A VIAGGIARE.



---------------------------------------------------------------------------------------

BAGNINO

PORTO ROTONDO - IL CONDOMINIO "SA JAGA BRUJADA" LOC. RUDALZA - PORTO ROTONDO, CERCA UN BAGNINO QUALIFICATO, PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 15 SE