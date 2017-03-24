OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - ESTATE 2017 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO

 

ADDETTO ALLE PULIZIE

SASSARI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTO ALLE PULIZIE ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 381/1991. 

 

OROSEI - SOS ALINOS -  AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA N. 1 AIUTO CUOCO. 

PROPONE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA) 

NON SI OFFRE ALLOGGIO 

REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AFFIDABILITÀ E RESPONSABILITÀ 

 

CUGLIERI - IL RISTORANTE PIZZERIA ALTAMAREA, SITUATO SULLA SPIAGGIA A S'ARCHITTU (OR), È ALLA RICERCA DI UN AIUTO CUOCO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017, DEVE AVERE ESPERIENZA PLURIENNALE AGLI ANTIPASTI E SAPPIA CUCINARE E GESTIRE LA POSTAZIONE DEGLI ANTIPASTI E CHE SAPPIA LAVORARE IN UN TEAM E COLLABORI IN MANIERA ATTIVA. 

IL CANDIDATO INOLTRE DEVE ESSERE AUTO-MUNITO E RISIEDERE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO (MAX 30 KM DAL POSTO DI LAVORO. 

 

------