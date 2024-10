OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - ESTATE 2017

ADDETTO ALLE PULIZIE

SASSARI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTO ALLE PULIZIE ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 381/1991.

OROSEI - SOS ALINOS - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA N. 1 AIUTO CUOCO.

PROPONE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA)

NON SI OFFRE ALLOGGIO

REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AFFIDABILITÀ E RESPONSABILITÀ

CUGLIERI - IL RISTORANTE PIZZERIA ALTAMAREA, SITUATO SULLA SPIAGGIA A S'ARCHITTU (OR), È ALLA RICERCA DI UN AIUTO CUOCO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017, DEVE AVERE ESPERIENZA PLURIENNALE AGLI ANTIPASTI E SAPPIA CUCINARE E GESTIRE LA POSTAZIONE DEGLI ANTIPASTI E CHE SAPPIA LAVORARE IN UN TEAM E COLLABORI IN MANIERA ATTIVA.

IL CANDIDATO INOLTRE DEVE ESSERE AUTO-MUNITO E RISIEDERE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO (MAX 30 KM DAL POSTO DI LAVORO.

