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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - ESTATE 2017
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLE PULIZIE
SASSARI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTO ALLE PULIZIE ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 381/1991.
OROSEI - SOS ALINOS - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA N. 1 AIUTO CUOCO.
PROPONE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (STAGIONE ESTIVA)
NON SI OFFRE ALLOGGIO
REQUISITI: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, AFFIDABILITÀ E RESPONSABILITÀ
CUGLIERI - IL RISTORANTE PIZZERIA ALTAMAREA, SITUATO SULLA SPIAGGIA A S'ARCHITTU (OR), È ALLA RICERCA DI UN AIUTO CUOCO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017, DEVE AVERE ESPERIENZA PLURIENNALE AGLI ANTIPASTI E SAPPIA CUCINARE E GESTIRE LA POSTAZIONE DEGLI ANTIPASTI E CHE SAPPIA LAVORARE IN UN TEAM E COLLABORI IN MANIERA ATTIVA.
IL CANDIDATO INOLTRE DEVE ESSERE AUTO-MUNITO E RISIEDERE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO (MAX 30 KM DAL POSTO DI LAVORO.
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