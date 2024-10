OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 21/06/2017

APPRENDISTA



NUORO - IMPRESA ARTIGIANA CERCA N.1 TIROCINANTE PASTAIO.

REQUISITI:

ETÀ COMPRESA TRA I 20 - 45 ANNI.

TITOLO DI STUDIO: GRADITO IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

CARATTERISTICHE PERSONALI: BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, MOTIVAZIONE E ATTITUDINE ALLA PROFESSIONE

TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: TIROCINIO DI INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE



PROV.OT - AZIENDA DI CARPENTERIA METALLICA IN OLBIA CERCA APPRENDISTA CON MASSIMA DI ETA 25 ANNI, AUTOMUNITO , VOLENTEROSO DI INPARARE UN MESTIERE .

AUTISTA

PROV.OR - CERCASI AUTISTA PER LAVORARE NEL NORD/CENTRO ITALIA E ESTERO, CON MEZZO AUTOARTICOLATO, TIPOLOGIA DEL LAVORO INTERMODALE NEI PORTI: PER LA MAGGIORANZA LIVORNO, MENO TOCCATI GENOVA, CIVITAVECCHIA E SAVONA. CON SEMIRIMORCHI: CENTINATI RIBALTABILI E NON, CASSONI RIBALTABILI E NON, RIBASSATI CON E SENZA RAMPE, TRASPORTO ROTTAMI. PAGAMENTO REGOLARE DI STIPENDI, 13°, 14° E(TFR)SEMPRE REGOLARI AL 15 DEL MESE. MEZZI SEMPRE APPOSTO E IN REGOLA. RISPETTO TOTALE DELLE LEGGI INERENTI AL LAVORO. DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.



BABY SITTER

SAN TEODORO - CERCO UNA COLF, DOMESTICA PER AIUTO IN CASA PART TIME (AL MATTINO), E AIUTO ANCHE UN PO' CON I BAMBINI (DI 3 ANNI E 1 ANNO E MEZZO). DAL 20 LUGLIO AL 1 SETTEMBRE IN LOC. CAPO CODA CAVALLO. CHE SIA UNA PERSONA SERIA, AFFIDABILE E CHE ABBIA GIÀ AVUTO ESPERIENZA PRESSO FAMIGLIE.

PER IL PERIODO DI LUGLIO POSSIBILE NECESSITÀ FULL TIME CON 2/3 H DI PAUSA DOPO PRANZO.



BADANTE