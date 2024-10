OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 09/05/2017

ADDETTO ALLE VENDITE

PROV.OR - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI CAGLIARI, PER IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE GDO RICERCA ADDETTI VENDITA - ADDETTI AL REPARTO FRESCHI.

I CANDIDATI DOVRANNO AVER MATURATO ANCHE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ESSERE PROATTIVI, DINAMICI E FLESSIBILI.

LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.



NUORO - EISMANN MULTINAZIONALE LEADER NELLA VENDITA A DOMICILIO RICERCA CANDIDATI ANCHE PRIMA ESPERIENZA, MOTIVATI ED INTERESSATI ALL'INSERIMENTO IN EISMANN ITALIA.

SI OFFRE: CORSO DI FORMAZIONE INTERNO, TRATTAMENTO INTERESSANTE DAL PRIMO MESE DI ATTIVITÀ,INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE 173/05 E DLGS 114/98.

SI RICHIEDE: PATENTE B, AUTOMUNITI.

ASSISTENTE SOCIALE

ALGHERO - RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO, RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE ASSISTENTE SOCIALE.

SÌ RICHIEDE:LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, ABILITATAZIONE E ISCRIZIONE ALL' ORDINE, ESPERIENZA PLURIENNALE IN ENTI PUBBLICI, COOPERATIVE SOCIALI E/O STRUTTURE ASSISTENZIALI DI GRANDI DIMENSIONI.

LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.

LA DECORRENZA DEL CONTRATTO È IMMEDIATA. SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE DI TRE MESI DI 24 ORE SETTIMANALI.

SEDE DI LAVORO ALGHERO.

AVVOCATO

PROV.OT - CERCASI NEOLAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER SVOLGERE LA PRATICA LEGALE.

BADANTE

CAGLIARI - CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.

CARRELLISTA

CAGLIARI - SASSARI - SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI LOGISTICI RICERCA N. 11 CARRELLISTI

SEDE DI LAVORO: CAGLIARI - SASSARI

REQUISITI RICHIESTI:

ESPERIENZA PREGRESSA PRESSO DEPOSITI LOGISTICA/GDO CON UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI

ESPERIENZA NELL'USO DI CARRELLI TRILATERALI RETRATTILI ( QUESTO REQUISITO SI RICHIEDE SOLTANTO PER I CANDIDATI PER LA SEDE DI CAGLIARI)

POSSESSO DEL PATENTINO PER LA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI

CONOSCENZE INFORMATICHE: CONOSCENZA DI SISTEMI GESTIONALI DI MAGAZZINO

POSSESSO PATENTE B E AUTOMUNITI (REQUISITO PREFERIBILE)

DISPONIBILITÀ A SPOSTAMENTI E TRASFERTE IN AMBITO NAZIONALE

------