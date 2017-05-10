OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 09/05/2017

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ADDETTO ALLE VENDITE
PROV.OR - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI CAGLIARI, PER IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE GDO RICERCA ADDETTI VENDITA - ADDETTI AL REPARTO FRESCHI. 
I CANDIDATI DOVRANNO AVER MATURATO ANCHE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ESSERE PROATTIVI, DINAMICI E FLESSIBILI. 
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA. 

NUORO -  EISMANN MULTINAZIONALE LEADER NELLA VENDITA A DOMICILIO RICERCA CANDIDATI ANCHE PRIMA ESPERIENZA, MOTIVATI ED INTERESSATI ALL'INSERIMENTO IN EISMANN ITALIA. 
SI OFFRE: CORSO DI FORMAZIONE INTERNO, TRATTAMENTO INTERESSANTE DAL PRIMO MESE DI ATTIVITÀ,INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE 173/05 E DLGS 114/98. 
SI RICHIEDE: PATENTE B, AUTOMUNITI. 
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ASSISTENTE SOCIALE
ALGHERO - RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO, RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE ASSISTENTE SOCIALE. 
SÌ RICHIEDE:LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, ABILITATAZIONE E ISCRIZIONE ALL' ORDINE, ESPERIENZA PLURIENNALE IN ENTI PUBBLICI, COOPERATIVE SOCIALI E/O STRUTTURE ASSISTENZIALI DI GRANDI DIMENSIONI. 
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA. 
LA DECORRENZA DEL CONTRATTO È IMMEDIATA. SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE DI TRE MESI DI 24 ORE SETTIMANALI. 
SEDE DI LAVORO ALGHERO. 
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AVVOCATO
PROV.OTCERCASI NEOLAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER SVOLGERE LA PRATICA LEGALE. 
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BADANTE
CAGLIARI -  CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA. 
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO. 
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CARRELLISTA
CAGLIARI - SASSARI -  SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI LOGISTICI RICERCA N. 11 CARRELLISTI 
SEDE DI LAVORO: CAGLIARI - SASSARI 
REQUISITI RICHIESTI: 
ESPERIENZA PREGRESSA PRESSO DEPOSITI LOGISTICA/GDO CON UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI 
ESPERIENZA NELL'USO DI CARRELLI TRILATERALI RETRATTILI ( QUESTO REQUISITO SI RICHIEDE SOLTANTO PER I CANDIDATI PER LA SEDE DI CAGLIARI) 
POSSESSO DEL PATENTINO PER LA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI 
CONOSCENZE INFORMATICHE: CONOSCENZA DI SISTEMI GESTIONALI DI MAGAZZINO 
POSSESSO PATENTE B E AUTOMUNITI (REQUISITO PREFERIBILE) 
DISPONIBILITÀ A SPOSTAMENTI E TRASFERTE IN AMBITO NAZIONALE 
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