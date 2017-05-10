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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 09/05/2017
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLE VENDITE
PROV.OR - ETJCA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI CAGLIARI, PER IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE GDO RICERCA ADDETTI VENDITA - ADDETTI AL REPARTO FRESCHI.
I CANDIDATI DOVRANNO AVER MATURATO ANCHE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, ESSERE PROATTIVI, DINAMICI E FLESSIBILI.
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.
NUORO - EISMANN MULTINAZIONALE LEADER NELLA VENDITA A DOMICILIO RICERCA CANDIDATI ANCHE PRIMA ESPERIENZA, MOTIVATI ED INTERESSATI ALL'INSERIMENTO IN EISMANN ITALIA.
SI OFFRE: CORSO DI FORMAZIONE INTERNO, TRATTAMENTO INTERESSANTE DAL PRIMO MESE DI ATTIVITÀ,INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE 173/05 E DLGS 114/98.
SI RICHIEDE: PATENTE B, AUTOMUNITI.
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ASSISTENTE SOCIALE
ALGHERO - RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO, RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE ASSISTENTE SOCIALE.
SÌ RICHIEDE:LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, ABILITATAZIONE E ISCRIZIONE ALL' ORDINE, ESPERIENZA PLURIENNALE IN ENTI PUBBLICI, COOPERATIVE SOCIALI E/O STRUTTURE ASSISTENZIALI DI GRANDI DIMENSIONI.
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA.
LA DECORRENZA DEL CONTRATTO È IMMEDIATA. SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE DI TRE MESI DI 24 ORE SETTIMANALI.
SEDE DI LAVORO ALGHERO.
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AVVOCATO
PROV.OT - CERCASI NEOLAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER SVOLGERE LA PRATICA LEGALE.
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BADANTE
CAGLIARI - CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA.
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.
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CARRELLISTA
CAGLIARI - SASSARI - SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI LOGISTICI RICERCA N. 11 CARRELLISTI
SEDE DI LAVORO: CAGLIARI - SASSARI
REQUISITI RICHIESTI:
ESPERIENZA PREGRESSA PRESSO DEPOSITI LOGISTICA/GDO CON UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI
ESPERIENZA NELL'USO DI CARRELLI TRILATERALI RETRATTILI ( QUESTO REQUISITO SI RICHIEDE SOLTANTO PER I CANDIDATI PER LA SEDE DI CAGLIARI)
POSSESSO DEL PATENTINO PER LA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI
CONOSCENZE INFORMATICHE: CONOSCENZA DI SISTEMI GESTIONALI DI MAGAZZINO
POSSESSO PATENTE B E AUTOMUNITI (REQUISITO PREFERIBILE)
DISPONIBILITÀ A SPOSTAMENTI E TRASFERTE IN AMBITO NAZIONALE
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