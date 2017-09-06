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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 06/09/2017
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Il servizio è GRATUITO
AUTISTA
PROV.OR - LA COOP SEA ORISTANO, RICERCA N.1 AUTISTA SOCCORRITORE CON MATURATA ESPERIENZA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO ORDINARIO CON AMBULANZA.
IL CANDIDATO DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DEGLI ATTESTATI DI PRIMO SOCCORSO E BLSD, AUTO PROPRIA CON PATENTE B E TASSATIVAMENTE RESIDENTE IN ORISTANO CITTÀ. NELLA FASE INIZIALE VERRÀ APPLICATO UN C.C.N.L. DI 6 ORE SETTIMANALI A NORMA DI LEGGE. DOPO IL PERIODO DI FORMAZIONE IL RAPPORTO SARÀ TRASFORMATO CON AMPLIAMENTO DI ORE SETTIMANALI.
PROV.OT - RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO RICERCA PER CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE SERVIZI
AUTISTA PATENTI C-CQC-ADR
SI RICHIEDE POSSESSO PATENTI C, CQC, ADR IN CORSO DI VALIDITÀ,E ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI AUTISTA.
LA RISORSA SI OCCUPERÀ DEL TRASPORTO CON MEZZO DELL'AZIENDA , AL CARICO E SCARICO DAL MAGAZZINO AI CLIENTI E VICEVERSA E DELLA CONSEGNA MERCI PRESSO CLIENTI.
CAGLIARI - CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C - CQC.
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BADANTE
SANTU LUSSURGIU - CERCASI BADANTE FISSA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE, CON ESPERIENZA, DISPOSTA A CONVIVENZA.
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO, RETRIBUZIONE DA CONCORDARE, UNA GIORNATA E MEZZO LIBERA LA SETTIMANA.
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TORPE' - CERCASI BADANTE FISSA O LUNGORARIO.
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PROV.OT - FAMIGLIA RESIDENTE A PORTO ROTONDO E PORTO CERVO RICERCA PER ASSISTENZA ANZIANI, BADANTE MASCHIO AUTO MUNITO E DISPOSTO ALLA CONVIVENZA 24 H.
SI OFFRE STIPENDIO MENSILE CON CONTRATTO.