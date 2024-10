OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 06/09/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

AUTISTA



PROV.OR - LA COOP SEA ORISTANO, RICERCA N.1 AUTISTA SOCCORRITORE CON MATURATA ESPERIENZA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO ORDINARIO CON AMBULANZA.

IL CANDIDATO DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DEGLI ATTESTATI DI PRIMO SOCCORSO E BLSD, AUTO PROPRIA CON PATENTE B E TASSATIVAMENTE RESIDENTE IN ORISTANO CITTÀ. NELLA FASE INIZIALE VERRÀ APPLICATO UN C.C.N.L. DI 6 ORE SETTIMANALI A NORMA DI LEGGE. DOPO IL PERIODO DI FORMAZIONE IL RAPPORTO SARÀ TRASFORMATO CON AMPLIAMENTO DI ORE SETTIMANALI.



PROV.OT - RANDSTAD ITALIA SPA FILIALE DI SASSARI VIA TEMPIO RICERCA PER CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE SERVIZI



AUTISTA PATENTI C-CQC-ADR

SI RICHIEDE POSSESSO PATENTI C, CQC, ADR IN CORSO DI VALIDITÀ,E ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI AUTISTA.

LA RISORSA SI OCCUPERÀ DEL TRASPORTO CON MEZZO DELL'AZIENDA , AL CARICO E SCARICO DAL MAGAZZINO AI CLIENTI E VICEVERSA E DELLA CONSEGNA MERCI PRESSO CLIENTI.



CAGLIARI - CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C - CQC.



BADANTE

SANTU LUSSURGIU - CERCASI BADANTE FISSA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE, CON ESPERIENZA, DISPOSTA A CONVIVENZA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO, RETRIBUZIONE DA CONCORDARE, UNA GIORNATA E MEZZO LIBERA LA SETTIMANA.

SI RICHIEDE MASSIMA SERIETA'.



TORPE' - CERCASI BADANTE FISSA O LUNGORARIO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA.



PROV.OT - FAMIGLIA RESIDENTE A PORTO ROTONDO E PORTO CERVO RICERCA PER ASSISTENZA ANZIANI, BADANTE MASCHIO AUTO MUNITO E DISPOSTO ALLA CONVIVENZA 24 H.

SI OFFRE STIPENDIO MENSILE CON CONTRATTO.