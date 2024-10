OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 21/06/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

ADDETTO ALLA LOGISTICA

CAGLIARI -RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA PER IMPORTANTE SOCIETÀ DI TRASPORTI CHE OPERA A LIVELLO NAZIONALE PER LA PROPRIA SEDE DI CAGLIARI. IL RUOLO PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE DELLA TABELLA DI SPOSTAMENTO DEGLI AUTISTI PER IL TRASPORTO E CONSEGNA MERCE PRINCIPALMENTE A LIVELLO REGIONALE.

SI RICHIEDE: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, COMPROVATA ESPERIENZA NEL RUOLO, OTTIMA CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E DI LAVORO IN TEAM.

--------------------------------

AGRONOMO

MARRUBIU - LA CONFCOOPERATIVE DI ORISTANO RICERCA, SU INCARICO DI UNA COOPERATIVA ASSOCIATA, UN AGRONOMO CHE ABBIA I SEGUENTI REQUISITI:

-LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O TITOLI EQUIPOLLENTI;

-CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA MICROPROPAGAZIONE;

-AUTOMUNITO CON RESIDENZA IN SARDEGNA;

-EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI;



--------------------------------

AUTISTA

CAGLIARI - CERCASI AUTISTA PER VENDITA DI GRANITE IN SPIAGGIA.

SI RICHIEDE PATENTE B.

SI OFFRE CONTRATTO A NORMA DI LEGGE E OTTIMA RETRIBUZIONE.



BOSA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE NOLEGGIO BUS E AUTO RICERCA 1 AUTISTA.

REQUISITI:

INDISPENSABILE POSSESSO PATENTI DK, DE, BK

DOMICILIO NEI COMUNI DEL CPI DI BOSA

DATA DI SCADENZA 04/07/2017

SEDE DI LAVORO: BOSA



--------------------------------

BADANTE

ORISTANO - CERCASI URGENTEMENTE BADANTE ESPERTA PER ASSISTENZA 24 ORE PER SIGNORA NON AUTOSUFFICIENTE (AIUTARLA AD ALZARSI ACCOMPAGNARLA IN BAGNO E AIUTARLA NEL CAMMINARE,PULIZIE E CUCINA).

SI OFFRE VITTO, ALLOGGIO E STIPENDIO COMPRESO DI TFR E TREDICESIMA.

SI OFFRE ASSUNZIONE IMMEDIATA.



SANTU LUSSURGIU - CERCASI BADANTE FISSA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE ,