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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA AGGIORNATE AL 21/06/2017
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Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLA LOGISTICA
CAGLIARI -RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA PER IMPORTANTE SOCIETÀ DI TRASPORTI CHE OPERA A LIVELLO NAZIONALE PER LA PROPRIA SEDE DI CAGLIARI. IL RUOLO PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE DELLA TABELLA DI SPOSTAMENTO DEGLI AUTISTI PER IL TRASPORTO E CONSEGNA MERCE PRINCIPALMENTE A LIVELLO REGIONALE.
SI RICHIEDE: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, COMPROVATA ESPERIENZA NEL RUOLO, OTTIMA CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E DI LAVORO IN TEAM.
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AGRONOMO
MARRUBIU - LA CONFCOOPERATIVE DI ORISTANO RICERCA, SU INCARICO DI UNA COOPERATIVA ASSOCIATA, UN AGRONOMO CHE ABBIA I SEGUENTI REQUISITI:
-LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O TITOLI EQUIPOLLENTI;
-CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA MICROPROPAGAZIONE;
-AUTOMUNITO CON RESIDENZA IN SARDEGNA;
-EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI;
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AUTISTA
CAGLIARI - CERCASI AUTISTA PER VENDITA DI GRANITE IN SPIAGGIA.
SI RICHIEDE PATENTE B.
SI OFFRE CONTRATTO A NORMA DI LEGGE E OTTIMA RETRIBUZIONE.
BOSA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE NOLEGGIO BUS E AUTO RICERCA 1 AUTISTA.
REQUISITI:
INDISPENSABILE POSSESSO PATENTI DK, DE, BK
DOMICILIO NEI COMUNI DEL CPI DI BOSA
DATA DI SCADENZA 04/07/2017
SEDE DI LAVORO: BOSA
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BADANTE
ORISTANO - CERCASI URGENTEMENTE BADANTE ESPERTA PER ASSISTENZA 24 ORE PER SIGNORA NON AUTOSUFFICIENTE (AIUTARLA AD ALZARSI ACCOMPAGNARLA IN BAGNO E AIUTARLA NEL CAMMINARE,PULIZIE E CUCINA).
SI OFFRE VITTO, ALLOGGIO E STIPENDIO COMPRESO DI TFR E TREDICESIMA.
SI OFFRE ASSUNZIONE IMMEDIATA.
SANTU LUSSURGIU - CERCASI BADANTE FISSA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE ,