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ADDETTO ALLA LOGISTICA 
CAGLIARI -RANDSTAD ITALIA SPA SELEZIONA IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA PER IMPORTANTE SOCIETÀ DI TRASPORTI CHE OPERA A LIVELLO NAZIONALE PER LA PROPRIA SEDE DI CAGLIARI. IL RUOLO PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE DELLA TABELLA DI SPOSTAMENTO DEGLI AUTISTI PER IL TRASPORTO E CONSEGNA MERCE PRINCIPALMENTE A LIVELLO REGIONALE. 
SI RICHIEDE: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, COMPROVATA ESPERIENZA NEL RUOLO, OTTIMA CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E DI LAVORO IN TEAM. 

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AGRONOMO
MARRUBIU -  LA CONFCOOPERATIVE DI ORISTANO RICERCA, SU INCARICO DI UNA COOPERATIVA ASSOCIATA, UN AGRONOMO CHE ABBIA I SEGUENTI REQUISITI: 
-LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI O TITOLI EQUIPOLLENTI; 
-CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA MICROPROPAGAZIONE; 
-AUTOMUNITO CON RESIDENZA IN SARDEGNA; 
-EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI; 

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AUTISTA
CAGLIARI - CERCASI AUTISTA PER VENDITA DI GRANITE IN SPIAGGIA. 
SI RICHIEDE PATENTE B. 
SI OFFRE CONTRATTO A NORMA DI LEGGE E OTTIMA RETRIBUZIONE. 

BOSA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE NOLEGGIO BUS E AUTO RICERCA 1 AUTISTA. 
REQUISITI: 
INDISPENSABILE POSSESSO PATENTI DK, DE, BK 
DOMICILIO NEI COMUNI DEL CPI DI BOSA 
DATA DI SCADENZA 04/07/2017 
SEDE DI LAVORO: BOSA 

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BADANTE
ORISTANO - CERCASI URGENTEMENTE BADANTE ESPERTA PER ASSISTENZA 24 ORE PER SIGNORA NON AUTOSUFFICIENTE (AIUTARLA AD ALZARSI ACCOMPAGNARLA IN BAGNO E AIUTARLA NEL CAMMINARE,PULIZIE E CUCINA). 
SI OFFRE VITTO, ALLOGGIO E STIPENDIO COMPRESO DI TFR E TREDICESIMA. 
SI OFFRE ASSUNZIONE IMMEDIATA. 

SANTU LUSSURGIU - CERCASI BADANTE FISSA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE ,