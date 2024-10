OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 06/06/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



APPRENDISTA

ORISTANO - SALONE DI PARRUCCHIERA RICERCA N. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A.

REQUISITI:

DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CPI DI ORISTANO;

POSSESSO DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'APPRENDISTATO (ETÀ MASSIMA 29 ANNI).

LA RICERCA SI INTENDE RIVOLTA AD AMBO I SESSI (DLGS N. 198/2006, ART. N. 27, COMMA 5).

PROPONE: SI PROPONE UN TIROCINIO DELLA DURATA DI MESI 6.

AUTISTA

PROV.OT - CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE D E CQC .

BABY SITTER

ALGHERO - CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI.

BADANTE

TERRALBA - CERCO BADANTE CON ESPERIENZA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE

ORARIO DI LAVORO 8,00-14,30 OPPURE 14,00-20,30



NUORO - DAL 20 GIUGNO CERCO BADANTE FULL-TIME PER PERSONA INVALIDA MA AUTOSUFFICIENTE DI 63 ANNI ASSICURO OTTIMO TRATTAMENTO FAMILIARE.

ASTENERSI FUMATRICI E ALCOOLISTE E PERSONE CHE TENGONO TUTTO IL GIORNO LE CUFFIE DEL CELLULARE NELLE ORECCHIE E NON SI ACCORGONO DI CIO CHE SUCCEDE INTORNO E DEI BISOGNI DELL INVALIDA .

CHIEDIAMO MASSIMA SERIETÈ ED EDUCAZIONE E DISCREZIONE.

NO RAGAZZINE ASSONNATE MA PERSONE DI MEZZA ETA' LIGIE AL DOVERE.

CARPENTIERE

LOCERI (OG) - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI RICERCA: N° 8 CARPENTIERI (FERRAIOLI EDILI ADDETTI ALLA POSA E LEGATURA DEL FERRO)

SEDE LAVORO: LOCERI

REQUISITI

- ESPERIENZA NEL SETTORE

- ETÀ MINIMA 18

TIPOLOGIA CONTRATTUALE:

- TEMPO DETERMINATO (CIRCA DUE MESI)