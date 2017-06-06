 

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 06/06/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO

 


APPRENDISTA

ORISTANO - SALONE DI PARRUCCHIERA RICERCA N. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A. 
REQUISITI: 
DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CPI DI ORISTANO; 
POSSESSO DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'APPRENDISTATO (ETÀ MASSIMA 29 ANNI). 
LA RICERCA SI INTENDE RIVOLTA AD AMBO I SESSI (DLGS N. 198/2006, ART. N. 27, COMMA 5). 
PROPONE: SI PROPONE UN TIROCINIO DELLA DURATA DI MESI 6. 
---------------------------------------------------
AUTISTA

PROV.OT CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE D E CQC . 
---------------------------------------------------
BABY SITTER 

ALGHERO -  CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI. 
---------------------------------------------------
BADANTE

TERRALBA - CERCO BADANTE CON ESPERIENZA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE 
ORARIO DI LAVORO  8,00-14,30 OPPURE 14,00-20,30 

NUORO - DAL 20 GIUGNO CERCO BADANTE FULL-TIME PER PERSONA INVALIDA MA AUTOSUFFICIENTE DI 63 ANNI ASSICURO OTTIMO TRATTAMENTO FAMILIARE. 
ASTENERSI FUMATRICI E ALCOOLISTE E PERSONE CHE TENGONO TUTTO IL GIORNO LE CUFFIE DEL CELLULARE NELLE ORECCHIE E NON SI ACCORGONO DI CIO CHE SUCCEDE INTORNO E DEI BISOGNI DELL INVALIDA . 
CHIEDIAMO MASSIMA SERIETÈ ED EDUCAZIONE E DISCREZIONE. 
NO RAGAZZINE ASSONNATE MA PERSONE DI MEZZA ETA' LIGIE AL DOVERE. 
---------------------------------------------------
CARPENTIERE 

LOCERI (OG) AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI RICERCA: N° 8 CARPENTIERI (FERRAIOLI EDILI ADDETTI ALLA POSA E LEGATURA DEL FERRO) 
SEDE LAVORO: LOCERI 
REQUISITI 
- ESPERIENZA NEL SETTORE 
- ETÀ MINIMA 18 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: 
- TEMPO DETERMINATO (CIRCA DUE MESI) 