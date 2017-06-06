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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 06/06/2017
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
APPRENDISTA
ORISTANO - SALONE DI PARRUCCHIERA RICERCA N. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A.
REQUISITI:
DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CPI DI ORISTANO;
POSSESSO DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'APPRENDISTATO (ETÀ MASSIMA 29 ANNI).
LA RICERCA SI INTENDE RIVOLTA AD AMBO I SESSI (DLGS N. 198/2006, ART. N. 27, COMMA 5).
PROPONE: SI PROPONE UN TIROCINIO DELLA DURATA DI MESI 6.
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AUTISTA
PROV.OT - CERCASI AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE D E CQC .
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BABY SITTER
ALGHERO - CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI.
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BADANTE
TERRALBA - CERCO BADANTE CON ESPERIENZA PER SIGNORA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE
ORARIO DI LAVORO 8,00-14,30 OPPURE 14,00-20,30
NUORO - DAL 20 GIUGNO CERCO BADANTE FULL-TIME PER PERSONA INVALIDA MA AUTOSUFFICIENTE DI 63 ANNI ASSICURO OTTIMO TRATTAMENTO FAMILIARE.
ASTENERSI FUMATRICI E ALCOOLISTE E PERSONE CHE TENGONO TUTTO IL GIORNO LE CUFFIE DEL CELLULARE NELLE ORECCHIE E NON SI ACCORGONO DI CIO CHE SUCCEDE INTORNO E DEI BISOGNI DELL INVALIDA .
CHIEDIAMO MASSIMA SERIETÈ ED EDUCAZIONE E DISCREZIONE.
NO RAGAZZINE ASSONNATE MA PERSONE DI MEZZA ETA' LIGIE AL DOVERE.
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CARPENTIERE
LOCERI (OG) - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI RICERCA: N° 8 CARPENTIERI (FERRAIOLI EDILI ADDETTI ALLA POSA E LEGATURA DEL FERRO)
SEDE LAVORO: LOCERI
REQUISITI
- ESPERIENZA NEL SETTORE
- ETÀ MINIMA 18
TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
- TEMPO DETERMINATO (CIRCA DUE MESI)