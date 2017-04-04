OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 4/4/2017

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO

 

OFFRETE DI LAVORO  - AGGIORNATE AL 04/04/2017

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
 SAN TEODORO -  AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA. 
-----------------------------------------------------------------------

ASSISTENTE COMMERCIALE 
PROV.OR - L'AZIENDA F.LLI IBBA SRL, IMPORTANTE AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE DELLA D.O., RICERCA PER I PROPRI UFFICI UN GIOVANE CHE SI OCCUPERA DI ASSISTERE GLI UFFICI COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI NUOVI INSERIMENTI, DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI E ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI, GESTIONE RAPPORTI CON I CE.DI. 
SI RICHIEDE: 
LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE; 
OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING; 
OTTIME CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE; 
-----------------------------------------------------------------------
BADANTE
SINISCOLA -  CERCASI BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA E PER DISBRIGO FACENDE DOMESTICHE. 

FORDONGIANUS - CERCASI BADANTE PER SOSTITUZIONE DI 2 MESI. 
SI OFFRE BUONA RETRIBUZIONE, CONTRATTO DA 40 ORE SETTIMANALI. 

GONNOSNO' - CERCASI BADANTE PER SIGNORA ANZIANA 95ENNE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE, LUCIDA E ATTIVA. 
SI RICERCA UNA PERSONA AMOREVOLE, SIMPATICA SOLARE, CHE SAPPIA TENERE PULITA LA CASA E CUCINARE. CERCHIAMO UNA PERSONA CHE PARLI L'ITALIANO MOLTO BENE. 
SI RICHIEDE CORTESEMENTE