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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 4/4/2017
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Il servizio è GRATUITO
OFFRETE DI LAVORO - AGGIORNATE AL 04/04/2017
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
SAN TEODORO - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA.
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ASSISTENTE COMMERCIALE
PROV.OR - L'AZIENDA F.LLI IBBA SRL, IMPORTANTE AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE DELLA D.O., RICERCA PER I PROPRI UFFICI UN GIOVANE CHE SI OCCUPERA DI ASSISTERE GLI UFFICI COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI NUOVI INSERIMENTI, DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI E ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI, GESTIONE RAPPORTI CON I CE.DI.
SI RICHIEDE:
LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE;
OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING;
OTTIME CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE;
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BADANTE
SINISCOLA - CERCASI BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA E PER DISBRIGO FACENDE DOMESTICHE.
FORDONGIANUS - CERCASI BADANTE PER SOSTITUZIONE DI 2 MESI.
SI OFFRE BUONA RETRIBUZIONE, CONTRATTO DA 40 ORE SETTIMANALI.
GONNOSNO' - CERCASI BADANTE PER SIGNORA ANZIANA 95ENNE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE, LUCIDA E ATTIVA.
SI RICERCA UNA PERSONA AMOREVOLE, SIMPATICA SOLARE, CHE SAPPIA TENERE PULITA LA CASA E CUCINARE. CERCHIAMO UNA PERSONA CHE PARLI L'ITALIANO MOLTO BENE.
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