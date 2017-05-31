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ARBOREA -  MEMO'S AFFITTACAMERE IN ZONA ARBOREA RICERCA RAGAZZA PER I MESI ESTIVI. 
IL LAVORO CONSISTE PRINCIPALMENTE NELLE PULIZIE DELLE CAMERE AL MATTINO, MA CHE IMPARI ANCHE LA GESTIONE COMPLETA IN CASO DI SOSTITUZIONE TITOLARE. 
CERCO UNA PERSONA GENTILE E SVEGLIA, CHE SAPPIA INTERAGIRE CON I CLIENTI ITALIANI E STRANIERI, E CHE ABBIA QUINDI CAPACITÀ CON L'INGLESE. 

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BABY SITTER

ALGHERO - CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI. 

PUTZU IDU - CERCASI BABY SITTER PER LAVORO DA SVOLGERE A PUTZU IDU DURANTE LA STAGIONE ESTIVA. 
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QUARTU SANT'ELENA - CERCASI GOMMISTA CON QUALIFICA SPECIFICA O CHE ABBIA LAVORATO ALMENO 3 ANNI NEGLI ULTIMI 5 ANNI COME GOMMISTA. 
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