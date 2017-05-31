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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 30 MAGGIO 2017
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Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLE PULIZIE
ARBOREA - MEMO'S AFFITTACAMERE IN ZONA ARBOREA RICERCA RAGAZZA PER I MESI ESTIVI.
IL LAVORO CONSISTE PRINCIPALMENTE NELLE PULIZIE DELLE CAMERE AL MATTINO, MA CHE IMPARI ANCHE LA GESTIONE COMPLETA IN CASO DI SOSTITUZIONE TITOLARE.
CERCO UNA PERSONA GENTILE E SVEGLIA, CHE SAPPIA INTERAGIRE CON I CLIENTI ITALIANI E STRANIERI, E CHE ABBIA QUINDI CAPACITÀ CON L'INGLESE.
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BABY SITTER
ALGHERO - CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI.
PUTZU IDU - CERCASI BABY SITTER PER LAVORO DA SVOLGERE A PUTZU IDU DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.
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ESTETISTA
PROV. OT - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER AZIENDA CLIENTE DI OLBIA DUE ESTETISTE PROFESSIONISTE. LA RISORSA VERRÀ INSERITA IN UN CONTESTO DINAMICO, GIOVANE E DI ALTA PROFESSIONALITÀ.
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INDISPENSABILE GRANDE MOTIVAZIONE AL RUOLO, DISPONIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO, OTTIMA DIALETTICA E ATTENZIONE AL CLIENTE.
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PROV.OT - CERCASI FRIGORISTA RESIDENTE A OLBIA O ZONE LIMITROFE.
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GOMMISTA
QUARTU SANT'ELENA - CERCASI GOMMISTA CON QUALIFICA SPECIFICA O CHE ABBIA LAVORATO ALMENO 3 ANNI NEGLI ULTIMI 5 ANNI COME GOMMISTA.
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