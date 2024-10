OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 30 MAGGIO 2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ADDETTO ALLE PULIZIE



ARBOREA - MEMO'S AFFITTACAMERE IN ZONA ARBOREA RICERCA RAGAZZA PER I MESI ESTIVI.

IL LAVORO CONSISTE PRINCIPALMENTE NELLE PULIZIE DELLE CAMERE AL MATTINO, MA CHE IMPARI ANCHE LA GESTIONE COMPLETA IN CASO DI SOSTITUZIONE TITOLARE.

CERCO UNA PERSONA GENTILE E SVEGLIA, CHE SAPPIA INTERAGIRE CON I CLIENTI ITALIANI E STRANIERI, E CHE ABBIA QUINDI CAPACITÀ CON L'INGLESE.



----------------------------



BABY SITTER

ALGHERO - CERCASI BABY SITTER A CHIAMATA PER ASSISTENZA A 2 BAMBINE DI 2 E 8 ANNI.



PUTZU IDU - CERCASI BABY SITTER PER LAVORO DA SVOLGERE A PUTZU IDU DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO SOPRA INDICATO.



----------------------------



ESTETISTA

PROV. OT - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER AZIENDA CLIENTE DI OLBIA DUE ESTETISTE PROFESSIONISTE. LA RISORSA VERRÀ INSERITA IN UN CONTESTO DINAMICO, GIOVANE E DI ALTA PROFESSIONALITÀ.

LA CANDIDATA IDEALE HA UN' ESPERIENZA NELLO STESSO SETTORE DI DUE ANNI E DEVE ESSERE SPECIALIZZATA.

INDISPENSABILE GRANDE MOTIVAZIONE AL RUOLO, DISPONIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO, OTTIMA DIALETTICA E ATTENZIONE AL CLIENTE.

SI OFFRE UN INIZIALE CONTRATTO DI DUE MESI AL 3° LIVELLO PART TIME CON POSSIBILITÀ DI PROROGHE.

----------------------------



FRIGORISTA

PROV.OT - CERCASI FRIGORISTA RESIDENTE A OLBIA O ZONE LIMITROFE.



----------------------------



GOMMISTA

QUARTU SANT'ELENA - CERCASI GOMMISTA CON QUALIFICA SPECIFICA O CHE ABBIA LAVORATO ALMENO 3 ANNI NEGLI ULTIMI 5 ANNI COME GOMMISTA.

SI OFFRE REGOLARE CONTRATTO.

----------------------------