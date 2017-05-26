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OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 26/05/2017
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366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO ALLE VENDITE
PROVINCIA OT - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO LUSSO, UN ADDETTO ALLE VENDITE PER LA STAGIONE ESTIVA.
LA RISORSA LAVORERÀ NEL PUNTO VENDITA DI PORTO CERVO, DEVE AVERE AVUTO PRECEDENTE ESPERIENZA DI VENDITA NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO LUXURY, PARLARE INGLESE FLUENTE, DISPONIBILE A LAVORARE NEL WEEKEND
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.
CAGLIARI - ASSUMIAMO ADDETTI/E ALLA VENDITA PER NUOVO PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO IN CAGLIARI CENTRO.
SIAMO ALLA RICERCA DI PERSONE MOTIVATE, GRINTOSE E DINAMICHE, CHE DESIDERINO LAVORARE IN UN AMBIENTE GIOVANE, FLESSIBILE ED IN CONTINUA CRESCITA.
I CANDIDATI IDEALI SONO GIOVANI AMBOSESSI SOTTO I 35 ANNI BELLA PRESENZA, IN POSSESSO DI SPIRITO DI INIZIATIVA, DETERMINAZIONE E BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DISPONIBILITÀ DI LAVORARE FESTIVI E PREFESTIVI.
ESPERIENZA ANCHE BREVE MATURATA IN NEGOZIO NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO, UNITE AD UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SONO PREFERITE.
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AUTISTA
BUDONI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI PERSONE RICERCA AUTISTI BUS MUNITI DI PATENTE DI CATEGORIA D/DE CON RELATIVO CQC PERSONE. SI RICHIEDE ESPERIENZA BIENNALE NEL SETTORE. GRADITA L'ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI E LA CONOSCENZA DEL FRANCESE E DELL'INGLESE
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BADANTE
POSADA - CERCASI BADANTE PER ACCUDIRE UN ANZIANO MALATO.
SI RICHIEDE ESPERIENZA.
SI OFFRE STIPENDIO ADEGUATO.
NUORO - FAMIGLIA CERCA N° 1 BADANTE CONVIVENTE.
REQUISITI:
ETÀ MINIMA: MIN: ANNI 35 MAX : 55 ANNI .
POSSESSO DELLA PATENTE CAT "B".
MANSIONI: ASSISTENZA PERSONA DISABILE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
ESPERIENZA PREGRESSA: PREFERIBILI NEL PROFILO OGGETTO DELLA RICERCA
CARATTERISTICHE PERSONALI: PAZIENTE, FLESSIBILE, DISPONIBILE
TEMPI DI INSERIMENTO: IMMEDIATO
SEDE DI LAVORO: FONNI
DATA DI SCADENZA: 27 MAGGIO ENTRO