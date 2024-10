OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 26/05/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO



ADDETTO ALLE VENDITE



PROVINCIA OT - RANDSTAD ITALIA SPA RICERCA PER IMPORTANTE CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO LUSSO, UN ADDETTO ALLE VENDITE PER LA STAGIONE ESTIVA.

LA RISORSA LAVORERÀ NEL PUNTO VENDITA DI PORTO CERVO, DEVE AVERE AVUTO PRECEDENTE ESPERIENZA DI VENDITA NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO LUXURY, PARLARE INGLESE FLUENTE, DISPONIBILE A LAVORARE NEL WEEKEND

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.



CAGLIARI - ASSUMIAMO ADDETTI/E ALLA VENDITA PER NUOVO PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO IN CAGLIARI CENTRO.

SIAMO ALLA RICERCA DI PERSONE MOTIVATE, GRINTOSE E DINAMICHE, CHE DESIDERINO LAVORARE IN UN AMBIENTE GIOVANE, FLESSIBILE ED IN CONTINUA CRESCITA.

I CANDIDATI IDEALI SONO GIOVANI AMBOSESSI SOTTO I 35 ANNI BELLA PRESENZA, IN POSSESSO DI SPIRITO DI INIZIATIVA, DETERMINAZIONE E BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DISPONIBILITÀ DI LAVORARE FESTIVI E PREFESTIVI.

ESPERIENZA ANCHE BREVE MATURATA IN NEGOZIO NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO, UNITE AD UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SONO PREFERITE.

AUTISTA



BUDONI - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI PERSONE RICERCA AUTISTI BUS MUNITI DI PATENTE DI CATEGORIA D/DE CON RELATIVO CQC PERSONE. SI RICHIEDE ESPERIENZA BIENNALE NEL SETTORE. GRADITA L'ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI E LA CONOSCENZA DEL FRANCESE E DELL'INGLESE



BADANTE



POSADA - CERCASI BADANTE PER ACCUDIRE UN ANZIANO MALATO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA.

SI OFFRE STIPENDIO ADEGUATO.



NUORO - FAMIGLIA CERCA N° 1 BADANTE CONVIVENTE.

REQUISITI:

ETÀ MINIMA: MIN: ANNI 35 MAX : 55 ANNI .

POSSESSO DELLA PATENTE CAT "B".

MANSIONI: ASSISTENZA PERSONA DISABILE

TIPOLOGIE CONTRATTUALI PROPOSTE: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

ESPERIENZA PREGRESSA: PREFERIBILI NEL PROFILO OGGETTO DELLA RICERCA

CARATTERISTICHE PERSONALI: PAZIENTE, FLESSIBILE, DISPONIBILE

TEMPI DI INSERIMENTO: IMMEDIATO

SEDE DI LAVORO: FONNI

DATA DI SCADENZA: 27 MAGGIO ENTRO