OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA  

ASSISTENTE COMMERCIALE



PROVINCIA DI ORISTANO - L'AZIENDA F.LLI IBBA SRL, IMPORTANTE AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE DELLA D.O., RICERCA PER I PROPRI UFFICI UN GIOVANE CHE SI OCCUPERA DI ASSISTERE GLI UFFICI COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI NUOVI INSERIMENTI, DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI E ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI, GESTIONE RAPPORTI CON I CE.DI.

SI RICHIEDE:

LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE;

OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING;

OTTIME CAPACITA' DI PIANIFICAZIO