OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 14/03/2017

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO





ASSISTENTE ALLA POLTRONA



MACOMER - CERCASI ASSISTENTE ALLA POLTRONA PER CLINICA ODONTOIATRICA A NUORO.

REQUISITI: ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE.

SI CONSIDERERANNO SOLO CANDIDATURE DI PERSONE CON RESIDENZA IN NUORO E PROVINCIA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BADANTE



SAMUGHEO - CERCASI 2 SIGNORE MAX 45 ANNI DI COSTITUZIONE ROBUSTA E FORTE CON ESPERIENZA CON PERSONE IN CARROZZINA E INSULINODIPENDENTE, CAPACI NELLA PREPARAZIONE DEI CIBI E NELLA CURA DELLA CASA.

SI RICERCANO DUE COLLABORATRICI CHE SI OCCUPINO DI DUE DISABILI.

MEZZA GIORNATA LIBERA E LE ALTRE SEI ORE DISTRIBUITE NELLA SETTIMANA. STIPENDIO 850 TUTTO COMPRESO ASSICURATE.



FONNI - CERCASI BADANTE IN REGIME DI CONVIVENZA PER LA DONNA MALATA DI SCLEROSI MULTIPLA. L'ASSISTENZA VA SVOLTA CON L'AIUTO DEI FAMILIARI! GIORNO DI RIPOSO DA CONCORDARE.

LA PAGA MENSILE È 900 EURO.

SI RICHIEDE SERIETÀ, ONESTÀ, ESPERIENZA.

SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO X LA LEGGE 162.

SEDE DI LAVORO FONNI





ORISTANO - CERCASI BADANTE ETÀ DAI DAI 25 ANNI IN SU, PER UNA SOSTITUZIONE DI UN MESE DI UNA BADANTE IN FERIE- FAMIGLIA COMPOSTA DA TRE PERSONE DA ASSISTERE UNA DONNA DI 85 NON AUTOSUFFICIENTE + LAVORI DI CASA SEDE LAVORO IN PROVINCIA DI ORISTANO - BUSTA PAGA COMPLESSIVA DI T.F.R. TREDICESIMA DUE GIORNI DI FERIE MATURATI + ASSICURAZIONE - GIORNO LIBERO IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 16 SINO AL GIOVEDÌ ALLE ORE 21,00.

SI PRECISA CHE IN CASA CI SONO DUE GATTI E DUE CUCCIOLI DI CAGNOLINI.



ORISTANO - CERCASI BADANTE PER LAVORO PART-TIME PER ASSISTENZA A PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE.



NUORO - FAMIGLIA CERCA N. 1 BADANTE CONVIVENTE.

REQUISITI:

ETÀ MINIMA: 30 ANNI MAX : 50 ANNI .

MANSIONI: ASSISTENZA A DONNA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE

CARATTERISTICHE PERSONALI: AFFIDABILITÀ E PAZIENZA.

TEMPI DI INSERIMENTO: IMMEDIATI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARRELLISTA

PROV.SS CERCASI CARRELLISTA CON ESPERIENZA.

SI RICHIEDE FLESSIBILITA' E AUTO PROPRIA.



CAGLIARI - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA CLIENTE UN OPERAIO GENERICO CARRELLISTA. SI RICHIEDE ATTESTATO IN CORSO DI VALIDITÀ PER L'UTILIZZO DEL CARRELLO, PREGRESSA ESPERIENZA NEL RUOLO ED ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AD UN CORSO PER LA SICUREZZA. E' RICHIESTA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ.



----------------------------------------------