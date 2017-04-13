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ASSISTENTE ALLA POLTRONA
SAN TEODORO - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA.
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ASSISTENTE COMMERCIALE
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GHILARZA - CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA DI 90 ANNI AUTOSUFFICIENTE.
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PROV.SS - CERCASI PER AZIENDA CLIENTE, ZONA SASSARI, UN CAPO OFFICINA METALMECCANICA.
LA RISORSA IDEALE HA:
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-CONOSCENZA DEL DISEGNO INDUSTRIALE
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