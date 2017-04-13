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ASSISTENTE ALLA POLTRONA

 
SAN TEODORO - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA. 
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ASSISTENTE COMMERCIALE 


PROV.OR -  L'AZIENDA F.LLI IBBA SRL, IMPORTANTE AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE DELLA D.O., RICERCA PER I PROPRI UFFICI UN GIOVANE CHE SI OCCUPERA DI ASSISTERE GLI UFFICI COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI NUOVI INSERIMENTI, DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI E ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI, GESTIONE RAPPORTI CON I CE.DI. 
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LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE; 
OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING; 
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OTTIMA CAPACITA' DI LAVORARE IN TEAM E PER OBIETTIVI; 
FORTE INTERESSE PER LA D.O. 
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SINISCOLA -  CERCASI BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA E PER DISBRIGO FACENDE DOMESTICHE. 

FORDONGIANUS -  CERCASI BADANTE PER SOSTITUZIONE DI 2 MESI. 
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GHILARZA -  CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA DI 90 ANNI AUTOSUFFICIENTE. 
SI RICHIEDONO CAPACITA' IN CUCINA, SERIETA'. 
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CAPO OFFICINA


PROV.SS CERCASI PER AZIENDA CLIENTE, ZONA SASSARI, UN CAPO OFFICINA METALMECCANICA. 
LA RISORSA IDEALE HA: 
- MATURATO ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA PESANTE 
-CONOSCENZA DEL DISEGNO INDUSTRIALE 
-ESPERIENZA IN PUNZONATURE REALIZZATE MEDIANTE MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO 
-ESPERIENZA IN TAGLIO LAMIERE (CESOIA OLEODINAMICA/PANTOGRAFO) 
-ESPERIENZA IN SALDATURE ELETTRODO/ FI