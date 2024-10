OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 12/04/2017

ASSISTENTE ALLA POLTRONA



SAN TEODORO - AZIENDA OPERANTE IN CAMPO ODONTOIATRICO CERCA ASSISTENTE ALLA POLTRONA SEGRETARIA POSSIBILMENTE ESPERTA.

LAVORO IN OLBIA FULL TIME

ASSISTENTE COMMERCIALE



PROV.OR - L'AZIENDA F.LLI IBBA SRL, IMPORTANTE AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE DELLA D.O., RICERCA PER I PROPRI UFFICI UN GIOVANE CHE SI OCCUPERA DI ASSISTERE GLI UFFICI COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI NUOVI INSERIMENTI, DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI E ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI, GESTIONE RAPPORTI CON I CE.DI.

SI RICHIEDE:

LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE;

OTTIME CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING;

OTTIME CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE;

OTTIMA CAPACITA' DI LAVORARE IN TEAM E PER OBIETTIVI;

FORTE INTERESSE PER LA D.O.

ETA' MAX 29 ANNI

RESIDENZA O DOMICILIO NELLA PROVINCIA DI ORISTANO.



BADANTE



SINISCOLA - CERCASI BADANTE CONVIVENTE PER ASSISTENZA A SIGNORA ANZIANA E PER DISBRIGO FACENDE DOMESTICHE.



FORDONGIANUS - CERCASI BADANTE PER SOSTITUZIONE DI 2 MESI.

SI OFFRE BUONA RETRIBUZIONE, CONTRATTO DA 40 ORE SETTIMANALI.



GHILARZA - CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA A SIGNORA DI 90 ANNI AUTOSUFFICIENTE.

SI RICHIEDONO CAPACITA' IN CUCINA, SERIETA'.

SI OFFRE COMPENSO MENSILE DI 800 EURO E VITTO E ALLOGGIO.

CAPO OFFICINA



PROV.SS - CERCASI PER AZIENDA CLIENTE, ZONA SASSARI, UN CAPO OFFICINA METALMECCANICA.

LA RISORSA IDEALE HA:

- MATURATO ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA PESANTE

-CONOSCENZA DEL DISEGNO INDUSTRIALE

-ESPERIENZA IN PUNZONATURE REALIZZATE MEDIANTE MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO

-ESPERIENZA IN TAGLIO LAMIERE (CESOIA OLEODINAMICA/PANTOGRAFO)

-ESPERIENZA IN SALDATURE ELETTRODO/ FI