I dimagrimenti eccessivi e repentini, interventi chirurgici come la chirurgia bariatrica, possono lasciare segni estetici sgradevoli, cioè strati di cute in eccesso e senza tono. La chirurgia plastica post-bariatrica si declina attraverso vari tipi di interventi, dalla addominoplastica al lifting mediale delle cosce, dalla mastopessi alla brachioplastica: interventi mirati per ridurre la cute in eccesso e ridare tono alle parti interessate.

Venerdì 22 novembre 2019, alle ore 21, nella sala “ Terrazza” del’Hotel Regina Margherita a Cagliari, si terrà la presentazione del calendario di chirurgia ricostruttiva post-bariatrica: “ Il Coraggio dei miei Passi”. L’evento, come sottolineato dal chirurgo plastico dottor Ivan La Rusca e dalla sua collaboratrice Counselor I. F. Manuela Maria Pes, ha una duplice finalità.

Sia il far conoscere l’importanza di una chirurgia ricostruttiva, orientata a correggere le irregolarità corporee ed i disagi funzionali dovuti ad un importante calo ponderale a seguito di interventi per la cura dell’obesità, sia al mostrare in modo concreto, attraverso le bellissime immagini delle pazienti, il coraggio di chi, lavorando sulle proprie emozioni, potenzialità ed aspettative, ha scelto consapevolmente di affrontare, step by step, un percorso di cambiamento fisico, ma soprattutto personale.

Tutto ciò concorre alla riscoperta di una nuova dimensione di sé che, attraverso la “chiusura di un cerchio”, possiamo affermare equivalga ad una vera e propria rinascita.