Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni ed estensione green pass rafforzato. E' l'orientamento che sarebbe emerso al termine della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende il Movimento 5 stelle ha ribadito la propria posizione contro l'ipotesi dell'obbligo vaccinale.

La proposta, oltre all'obbligo vaccinale per over 50, a quanto si apprende da fonti presenti in cabina di regia prevedrebbe anche un'ulteriore restrizione del green pass rafforzato per l'accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali - salvo eccezioni essenziali - per tutti, indipendentemente dall'età.

All'incontro, oltre al presidente del Consiglio, anche il ministro Garavaglia per la Lega, il responsabile delle politiche giovanili Dadone per il M5s, il ministro per gli Affari regionali Gelmini per FI e il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta, per Leu il responsabile della Salute Speranza e per il Pd il ministro Dario Franceschini.