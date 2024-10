Con solamente undici voti di scarto (460 contro 449) Romeo Ghilleri batte il suo sfidante, ovvero il sindaco uscente Piero Andrea Deias.

Il neo primo cittadino di Nuxis ha 44 anni, è dipendente SiderAlloys (ex Alcoa), sposato e padre di una bambina. Dal 2017 Ghilleri ricopre l’incarico di assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Attività produttive ed Agricoltura dell’amministrazione uscente guidata da Piero Andrea Deias.

Fu il consigliere comunale più votato con 94 preferenze nella lista “Tempus de cambiamentu”, guidata proprio da Deias, e quest’anno si è presentato con la propria lista “Andiamo avanti per Nuxis”.

“Il nostro programma elettorale contiene nuove idee al passo con i tempi e grandi aspettative che saranno destinate a concretizzarsi – aveva detto in un’intervista al nostro giornale -. La nostra lista punta a riavvicinare i giovani, che rappresentano il nostro futuro e che vogliono mettersi in gioco con l’aiuto di adulti che hanno a seguito tanti anni di esperienza, alla vita sociale e politica del paese. La società è in continua evoluzione, con una classe giovanile che vive sempre più distante dalla politica e per questo motivo ci impegneremo assieme, con tutti i mezzi a nostra disposizione, per rispondere concretamente alle reali esigenze della popolazione. L'obiettivo principale è l'inclusione di tutte le forze sociali, politiche e civili presenti nel nostro paese, la cui unica finalità è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, della sicurezza sociale, della vivibilità e attrattività del nostro paese. È fondamentale il confronto per poter lavorare sulle vere necessità e problemi della nostra Comunità”.

Elettori: 1.480 | Votanti: 930 (62,84%) Schede nulle: 16 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0