“Inclusione e confronto di tutte le forze sociali, politiche e civili per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità e le risorse presenti nella nostra Comunità”. Questo l’obiettivo principale del candidato sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri, 44 anni, dipendente SiderAlloys (ex Alcoa), sposato e padre di una bambina di 8 anni, Presidente onorario ASD. Calcetto Nuxis ed ex Presidente Comitato cittadino contro la lotta Abbanoa.



Dal 2017 Ghilleri ricopre l’incarico di assessore dei Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Attività produttive ed Agricoltura nell’amministrazione uscente guidata da Piero Andrea Deias, anch’egli candidato a sindaco per un secondo mandato.

Fu il consigliere comunale più votato con 94 preferenze nella lista “Tempus de cambiamentu”, guidata proprio da Deias, e quest’anno presenta la propria lista “Andiamo avanti per Nuxis”.



Quali sono i punti principali su cui vuole puntate Andiamo avanti per Nuxis?

“ Il nostro programma elettorale contiene nuove idee al passo con i tempi e grandi aspettative che saranno destinate a concretizzarsi. La nostra lista punta a riavvicinare i giovani, che rappresentano il nostro futuro e che vogliono mettersi in gioco con l’aiuto di adulti che hanno a seguito tanti anni di esperienza, alla vita sociale e politica del paese. La società è in continua evoluzione, con una classe giovanile che vive sempre più distante dalla politica e per questo motivo ci impegneremo assieme, con tutti i mezzi a nostra disposizione, per rispondere concretamente alle reali esigenze della popolazione.

L'obiettivo principale è l'inclusione di tutte le forze sociali, politiche e civili presenti nel nostro paese, la cui unica finalità è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, della sicurezza sociale, della vivibilità e attrattività del nostro paese. È fondamentale il confronto per poter lavorare sulle vere necessità e problemi della nostra Comunità”.



Lei è un consigliere comunale uscente, candidato più votato con 94 preferenze nella lista Tempus de cambiamentu, guidata da Deias, sindaco uscente. In quali punti ci sarà continuità rispetto all’amministrazione uscente e in quali le novità?

“Sicuramente ci impegneremo per portare a termine progetti urbanistici e sociali che non sono stati fatti. Il nostro paese però ha bisogno di cambiamenti a livello sociale e occupazionale, e al meglio delle nostre possibilità ci impegneremo a soddisfare queste necessità, messe in risalto dai nostri cittadini. Ci proponiamo alla guida del paese per i prossimi 5 anni, con un programma amministrativo che intende valorizzare le potenzialità e le risorse presenti nella nostra Comunità.

Le esigenze di cambiamento poste al centro del dibattito tra i cittadini sono rappresentate dal tema dell’occupazione, dello sviluppo economico, delle tematiche sociali e dello sviluppo delle piccole imprese. Per questo motivo coinvolgeremo le imprese locali, e i liberi professionisti del paese, nella realizzazione di opere e servizi che intendiamo attuare. Inoltre, porremo particolare attenzione alla salvaguardia del nostro bene più prezioso: l’acqua. Ricordo che siamo uno dei 23 comuni in Sardegna che ha la gestione idrica dipendente".

Cosa è importante per i cittadini di Nuxis?

“La cosa più importante per i nostri cittadini è essere ascoltati, avere risposte concrete ai loro problemi. La nostra Comunità ha bisogno di lealtà, dobbiamo essere presenti e ascoltare ogni problema, per far crescere Nuxis e farlo diventare il paese importante che merita di essere. Le elezioni rappresentano il momento in cui il cittadino diventa protagonista nella scelta dell’amministrazione del nostro paese e quindi, del futuro politico economico e civile della nostra Comunità”.



Ha già in mente un gruppo di governo?

“Non abbiamo già in mente un gruppo di governo, tutti i nostri candidati verranno inclusi nelle decisioni e nei progetti futuri. Il nostro è un gruppo unito, che nonostante tutto continuerà a lavorare assieme per il bene del paese.

I candidati consiglieri della lista “Andiamo Avanti per Nuxis”, non sono politici di professione ma sono cittadini capaci ed intraprendenti che sono spinti dal comune obiettivo di rinnovare e migliorare la nostra Comunità. Pienamente coscienti dell’importanza del compito che ci assumeremo, chiediamo il sostegno e la fiducia dei cittadini affinché tutti insieme possiamo porre in atto il cambiamento di cui il nostro paese necessita”.