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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NURACHI
SINDACO ELETTO: RENZO PONTI
ABITANTI: 1.806 / ELETTORI: 1.507
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|RENZO PONTI
|
LISTA CIVICA "SCELGO NURACHI"
|788
|100%
Schede bianche: 21
Schede nulle: 65
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. NURACHI - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NURACHI
SINDACO ELETTO: RENZO PONTI
ABITANTI: 1.806 / ELETTORI: 1.507
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|RENZO PONTI
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LISTA CIVICA "SCELGO NURACHI"
|788
|100%
Schede bianche: 21
Schede nulle: 65