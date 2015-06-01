ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

NURACHI

SINDACO ELETTO: RENZO PONTI

ABITANTI: 1.806 / ELETTORI: 1.507

CANDIDATI PARTITI VOTI %
RENZO PONTI

 LISTA CIVICA "SCELGO NURACHI"   

 788 100%

 

 

Schede bianche: 21

Schede nulle: 65