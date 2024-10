80 milioni di euro e tre anni di lavori per vedere completato il nuovo quartiere di Sant’Elia in base ai tempi e alle indicazioni fornite da amministratori, società e tecnici.

Verso il nuovo stadio del Cagliari – Il progetto è inserito in un piano più ampio che abbraccia la riqualificazione di tutta la zona. Ci si muoverà in base al sistema del “project financing” in stretta collaborazione tra pubblico e privato. 10 milioni (oltre ai terreni dove sorgerà la nuova casa del Cagliari) verranno messi dal Comune di Cagliari, i soggetti privati metteranno altri 70 milioni e realizzeranno le opere di cui potranno godere per un certo numero di anni, trascorsi i quali dovranno rendere il bene.

I tempi di realizzazione – Prima pietra entro il 2020, la costruzione dell’impianto impegnerà tutto il 2021 con conclusione lavori nel 2022.

I passaggi burocratici – L’iter per la realizzazione della nuova Arena rossoblù è a Palazzo Bacaredda con il piano guida (per lo sviluppo dell’intero quartiere) elaborato dall’Assessorato all’Urbanistica. In data 1 ottobre l’Assessore Angius conta di portare il piano all’attenzione del Consiglio Comunale per illustrarlo e chiederne il voto.

A quel punto il Cagliari Calcio potrà depositare il progetto definitivo, forse già entro l’anno per poter poi essere giudicato dalla Giunta che dopo averlo approvato lo porterà in aula. Dopodiché potrà essere bandita la gara per la costruzione dello stadio con diritto di prelazione al Cagliari Calcio.