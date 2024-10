Questo pomeriggio tre migranti sono arrivati sulla spiaggia di Porto Pino a bordo di un barchino in legno di quattro metri e con un motore da 25 cavalli e sono stati fermati dai carabinieri. Si tratterebbe di tre algerini che sono stati successivamente trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena.

Si tratta in realtà del secondo sbarco avvenuto quest’oggi. In mattinata in tredici erano arrivati a Sant'Antioco a bordo di un barchino intercettato dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza.