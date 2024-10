Nuovo sbarco di migranti nelle coste del sud Sardegna. Durante la notte un barchino con a bordo cinque algerini ha raggiunto la spiaggia di Tuerredda, nel Comune di Teulada. I migranti, in apparenti buone condizioni di salute, sono stati fermati dai carabinieri e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, rimarranno in quarantena. Il barchino in vetroresina, lungo sei metri e con un motore fuoribordo da 30 cavalli, è stato sequestrato.