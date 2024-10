Il premier incaricato, Enrico Letta, ha terminato ieri le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Resta ancora qualche punto spinoso, soprattutto sul ministero dell’economia che Berlusconi vorrebbe per sé o Brunetta, però già nella mattinata di oggi la riserva sull’incarico potrebbe essere sciolta e per il pomeriggio si parla anche di possibile giuramento del nuovo esecutivo nelle mani del presidente della Repubblica. Intanto, in tema di comunicazione e di forza persuasiva dell’ormai prossimo presidente del Consiglio, è curiosa e diretta la terminologia a cui ha fatto ricorso per cercare di stanare il delegati del movimento 5 Stelle dalla loro roccaforte. “Scongelatevi” e “mescolatevi agli altri in Parlamento per il bene dei cittadini”, ha detto il premier senza giri di parole e con un tono da invito tra il suadente e il perentorio. Nella frase manca “….e pascolate tutti insieme.” per poter dire: “dal Vangelo secondo Enrico”. Ovviamente, i grillini, uomini di poca fede, non hanno ceduto al tentativo di seduzione e sono rimasti abbottonatissimi: temono e rifuggono (hanno tutti i torti?) dalle grandi abbuffate.

Dante Tangianu