Nella seduta straordinaria di questo pomeriggio la giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha approvato anche la delibera di nomina degli amministratori delle Province.

Alla Città Metropolitana di Sassari andrà Gavino Arru, per la Gallura nominato Gaspare Piccinnu, per Nuoro Giuseppe Ciccolini, in Ogliastra Tiziana Mameli, a Oristano Battistina Ghisu. La Città Metropolitana di Cagliari è affidata a Eugenio Lai, il Sulcis a Sergio Murgia, il Medio Campidano a Roberto Cadeddu.

Scelti anche i commissari liquidatori: per Sassari e Gallura, Gian Piero Scanu, per Nuoro e Ogliastra Giovanni Basolu e per il Sud Sardegna Vincenzo Basciu.