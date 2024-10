Quasi tutte le regioni d'Italia sotto la pioggia. Anche la Sardegna è alle prese con il maltempo e a partire dalle sino alle 23:59 di domani è stato diramato dalla Protezione civile un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per diverse aree dell’Isola.

Nello specifico l’allerta per rischio idrogeologico interesserà le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Codice giallo per rischio idrogeologico per temporali in Gallura e Logudoro.

Dopo oltre un mese di caldo rovente, una depressione nord-atlantica ha determinato in questi giorni un repentino cambiamento delle condizioni meteo su tutto il Paese che non ha risparmiato la nostra regionale, accompagnato da un deciso calo delle temperature.