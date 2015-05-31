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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NUORO
AL BALLOTTAGGIO ALESSANDRO BIANCHI E ANDREA SODDU
ABITANTI: 37.064 ELETTORI: 31.845
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|BASILIO BRODU
|
LISTA CIVICA "NUOVA NUORO" - LISTA CIVICA "CAMBIAMENTO INSIEME SI PUÒ" - LISTA CIVICA "RIFORMISTI PER NUORO" - RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI - LISTA CIVICA "AP NUORO"
|3.250
|16,52%
|
STEFANO MANNIRONI
|LISTA CIVICA "IDEA COMUNE"
|1.691
|8,59%
|
PIERLUIGI SAIU
|LISTA CIVICA "UNITI PER NUORO" - LISTA CIVICA "PRIMA NUORO"
|2.262
|11,50%
|ALESSANDRO BIANCHI
|PD - CENTRO DEMOCRATICO-PARTITO DEI SARDI - LISTA CIVICA "LA NUORO CHE VOGLIAMO" - PSI - SEL - ROSSO MORI
|5.889
|29,94%
|SALVATORE LAI
|MOVIMENTO 5 STELLE
|2.355
|11,97%
|ANDREA SODDU
|LISTA CIVICA "SCEGLIAMONUORO" - LA BASE - PSD'AZ - LISTA CIVICA "RIPENSIAMO NUORO" - LISTA CIVICA "LA CITTÀ IN COMUNE" - LISTA CIVICA "ATENE SARDA"
|4.219
|21,45%
Schede bianche: 89
Schede nulle: 757