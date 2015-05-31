 ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

NUORO

AL BALLOTTAGGIO ALESSANDRO BIANCHI E ANDREA SODDU 

ABITANTI: 37.064 ELETTORI: 31.845

CANDIDATI PARTITI VOTI %
BASILIO BRODU

LISTA CIVICA "NUOVA NUORO" - LISTA CIVICA "CAMBIAMENTO INSIEME SI PUÒ" - LISTA CIVICA "RIFORMISTI PER NUORO" - RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI - LISTA CIVICA "AP NUORO" 

 3.250 16,52%

STEFANO MANNIRONI

  LISTA CIVICA "IDEA COMUNE" 1.691 8,59%

PIERLUIGI  SAIU

 LISTA CIVICA "UNITI PER NUORO" - LISTA CIVICA "PRIMA NUORO" 2.262 11,50%
ALESSANDRO BIANCHI PD - CENTRO DEMOCRATICO-PARTITO DEI SARDI - LISTA CIVICA "LA NUORO CHE VOGLIAMO" - PSI - SEL - ROSSO MORI  5.889 29,94%
SALVATORE LAI MOVIMENTO 5 STELLE 2.355 11,97%
ANDREA SODDU  LISTA CIVICA "SCEGLIAMONUORO" - LA BASE - PSD'AZ - LISTA CIVICA "RIPENSIAMO NUORO" - LISTA CIVICA "LA CITTÀ IN COMUNE" - LISTA CIVICA "ATENE SARDA"  4.219 21,45%

Schede bianche: 89

Schede nulle: 757

 