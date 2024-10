Un poliziotto è stato aggredito da un detenuto nel carcere nuorese di Badu 'e Carros : il detenuto era stato portato in infermeria per una visita, ma dopo i controlli l'uomo si è rifiutato di rientrare in cella. Gli agenti hanno cercato di convincerlo ma senza riuscirci: all'improvviso si è scagliato contro uno di loro colpendolo in faccia.

L'agente è stato trasportato all'ospedale di Nuoro dove gli sono stati assegnati 15 giorni di prognosi. " A Badu 'e Carros la situazione è insostenibile - spiega Michele Cireddu , segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna -. L'autore dell'aggressione è noto alle cronache per gli atteggiamenti violenti messi in atto negli istituti in cui è stato: aggredisce gli agenti, lancia i propri escrementi sugli operatori, minaccia i poliziotti in servizio, si rifiuta di rientrare in cella dove spesso distrugge tutto - concludono il sindacalista -: bisogna dotare il personale di strumenti per contrastare in sicurezza le aggressioni ed evitare danni al personale e ai detenuti ".