Antonio Deruda, imprenditore e trader, si è appassionato alla numerologia e all’astrologia applicata agli investimenti trasformando la sua vita. Infatti, attraverso la numerologia oggi si occupa e presta consulenza sugli investimenti e le analisi finanziarie. Oggi ci racconta come la numerologia ha influito nella storia e come essa ha avuto un ruolo decisivo nei grandi eventi del passato e avrà una grande rilevanza negli eventi futuri.

Abbiamo visto nel documentario dei Ferragnez che Fedez, prima delle sue esibizioni o in concomitanza dell’uscita dei suoi album, consulta il suo numerologo di fiducia. Conosce altri casi famosi di persone che si sono affidate alla numerologia?

“Bella domanda. Diciamo che su questo argomento c’è molta riservatezza. Abbiamo molti campioni dello sport che hanno dichiarato apertamente di essere seguiti da un numerologo.”

Quali sono questi sportivi?

“Alberto Ferrarini, riconosciuto come motivatore e numerologo di fama nazionale segue e ha seguito campioni di un certo calibro come Leonardo Bonucci, Alessio Sestu, Alessandro Ballan o Paul Pogba. Stando un po’ attenti o incuriosendosi al tema è facile risalire a persone o aziende che operano in funzione di questa scienza. Molti imprenditori ricorrono al numerologo per scegliere il nome della loro azienda, la data di fondazione o la data giusta per grandi avvenimenti.”

Può fare qualche esempio?

“Osservando i loghi di alcune aziende è intuitivo notare la correlazione con i numeri. Tanto per citarne alcune Google (non a caso è il motore di ricerca più famoso del mondo). Tra le case automobilistiche non possiamo non citare Volkswagen e Mercedes. Uno dei più grandi inventori, Nikola Tesla, rese celebre la frase "Se solo le persone conoscessero la magnificenza del 3-6-9, avrebbero le chiavi dell'universo”."

Che cosa vuol dire?

“È davvero difficile da spiegare in poche parole. Il significato è celato dietro al fatto che tutte le più grandi scoperte di Tesla furono collegate alla numerologia; se le persone avessero scoperto la potenzialità della numerologia avrebbero potuto e potrebbero sfruttarla a loro vantaggio nella vita.”

In che modo?

“I numeri sono in grado di indicarci le giornate da “bollino rosso”. In quelle giornate è altamente sconsigliato fare o occuparsi di cose molto importanti che possono essere rinviate a giorni molto più favorevoli. Imprese difficoltose possono presentarsi molto più semplici seguendo le indicazioni che ci forniscono i numeri.”

Mi ha parlato di Tesla, un grandissimo inventore, fisico e ingegnere elettrico. Nella storia ci sono stati altri personaggi del passato che hanno utilizzato il sistema della numerologia?

“Certo! Tra i tanti mi vengono in mente Hitler e Napoleone. Oppure Leonardo da Vinci dove in tutte le sue opere ha inserito i numeri; in tutte le sue creazioni seguiva la sezione aurea (detta anche numero aureo). Ha mai pensato al motivo per cui le chiese non danno le stesse emozioni di quelle più recenti? Sono strutture sterili, create da architetti che molto probabilmente non hanno seguito gli stessi trucchi e segreti. Se prendiamo come esempio la Cappella Sistina, in quell’affresco è costantemente presente il numero otto. L’otto è il segno dell’infinito, infinito come la grandezza dell’opera conosciuta in tutto il mondo e che non sarà mai dimenticata.”

Il personaggio che l’ha ispirata di più?

“In assoluto l’economista e più grande trader di tutti i tempi William D. Gann! Egli non solo previde il futuro ma dichiarò apertamente di aver acquisito tutti i segreti dalla Bibbia, raccontando di come essa racchiuda al suo interno i segreti della creazione.”

Aspetti, con la numerologia si può prevedere anche il futuro?

“Certo. Riesci a capire in che direzione si sta muovendo il mondo. Io qualche anno fa pensai, attraverso la teoria del precedente, che avremmo vissuto un periodo legato al fascismo e al nazismo. Quando vidi l'aumento di popolarità di Giorgia Meloni e del suo partito, pensai “Vuoi vedere che questi tornano al potere?” mi sono sbagliato, ci hanno pensato altri eventi a far si che si cavalcasse quella matrice storica. Il tempo è ciclico. Come immancabilmente arrivano la primavera, l'estate, l’autunno e l’inverno si ripetono gli eventi, anche tutto il resto del creato segue la stessa regola. E così è tornato, in altra forma e sostanza, il periodo delle restrizioni per una parte della società. Nel 1938 Hittler introdusse le restrizioni (e tutto quello che sappiamo) nei confronti degli ebrei. Non voglio dire che sia la stessa cosa o che nella nostra attualità sia giusto o sbagliato che un non vaccinato possa andare o meno dal parrucchiere o nei locali pubblici, ma i numeri ci confermano che quel tempo è tornato.”

Può fare delle previsioni per noi?

“Beh riguardo il 2022, abbiamo un bel po’ di eventi collegati a quest'anno. Il primo è legato alla mia passione, ossia la finanza. Il 2022 è legato al 1932; esso chiama uno stop alla corsa delle borse e quindi dovrebbe essere un anno di minimi. Alla fine dell’anno si potrebbe riparlare di lira, qualcuno potrebbe proporre di introdurla come moneta supplementare. Come accennato prima, nella prima parte dell'anno ci sarà un inasprimento delle leggi per chi dissente dalla linea governativa. Sul fronte estero invece, ci potrebbero essere degli accadimenti in Turchia; le nazioni che ospitano centrali nucleari dovrebbero monitorare con attenzione le proprie, (siamo in chiusura del ciclo legato a fukushima e Chernobyl) e la riapparsa pubblica di Donald Trump. Invece, dal mese di marzo dovremmo dire addio al Covid-19. Inoltre sono previste delle scoperte scientifiche.”