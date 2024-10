Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - "Nella prossima Legge di bilancio sarà mio impegno provvedere al reperimento di apposite e adeguate risorse per finanziare ulteriori incentivanti per il personale" sanitario. "Chiederemo più fondi per la sanità nella prossima Legge di bilancio, ma garantendo una corretta spesa da parte delle Regioni". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al Question time in Aula alla camera a un'interrogazione sulle iniziative contro la carenza di medici sul territorio e negli ospedali. "Assicuro che questo ministero ha avviato tutti i necessari approfondimenti tecnici - prosegue - per individuare le misure più opportune nell'ambito degli istituti normativi e contrattuali vigenti, fermo restando che le stesse dovranno essere concertate con il Mef".

Il ministro ci tiene a dire che, su questo fronte, "non rifaremo gli errori di chi ci ha preceduto. Non parleremo di aumento di fondi senza chiedere specifici impegni alle Regioni, soprattutto a quelle che troppo spesso in troppi casi li hanno usati male. Non parleremo di medici e infermieri come eroi, con un semplice slogan, ma lavoriamo per avere più assunzioni e stipendi più alti. E infine ci aspettiamo un'opposizione corretta e responsabile - sottolinea - una opposizione consapevole di aver tagliato 37 miliardi dal 2010 al 2019 e di non aver fatto nulla per sbloccare le assunzioni. Una opposizione che non va nelle piazze a gridare che questo Governo taglia i fondi, sapendo che li abbiamo aumentati da subito e li aumenteremo ancora. La salute è il bene più importante. La salute si migliora e si protegge con le proposte, non con gli slogan o cercando in tutti i modi, anche quelli giornalisticamente più scorretti, di gettare fango su questo esecutivo".