Roma, 19 ott. (Adnkronos) - L'olio Filippo Berio "mi ha impressionato per il sapore e per questo percorso di qualità, questa attenzione verso il prodotto, il consumatore, ma anche l'ambiente". Così Chef Giorgio Locatelli, Brand Ambassador di Filippo Berio, brand premium del Gruppo Salov, in occasione della presentazione del Report di Sostenibilità 2022.

"Sicuramente il gusto per me è la cosa più importante ma ho apprezzato tantissimo il Metodo Berio, che è veramente dedicato alla sostenibilità: produrre qualcosa impattando al minimo l'ambiente - spiega - Questo è un concetto molto importante che applico nella ricerca dei prodotti e in quello che faccio nella mia cucina. Infatti non a caso nella mia cucina uso l'olio della Villa" Filippo Berio.

"La sostenibilità in cucina è importantissima e soprattutto l'educazione verso la sostenibilità", prosegue. E parlando di spreco alimentare "ci sono tante piccole cose che uno può fare in casa" o al ristorante, chiedendo la Doggy Bag: "È una cosa bellissima perché altrimenti ciò che voi non avete mangiato, perché magari avete ordinato troppo, mi tocca buttarlo via. Invece se voi ve lo chiedete, lo portate a casa e lo mangiate il giorno dopo. Per me è la cosa migliore. Doggy Bag forever".