Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Anche quest’anno Fondazione Sodalitas ha premiato l’impegno dei Comuni italiani che si sono distinti sul fronte della sostenibilità con progetti per lo sviluppo dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Ad aggiudicarsi l’VIII edizione del contest 'Cresco Award Città Sostenibili', realizzato in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con patrocinio della Commissione Europea, del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Csr Europe, sono stati Malegno (BS) per le attività di rigenerazione urbana, Fossacesia (CH) per la promozione del turismo inclusivo, Città Sant’Angelo (PE) per il supporto alle donne vittime di violenza, l’Associazione Comuni Area Berica per la creazione di un ecosistema sostenibile e Reggio Emilia per una Città senza barriere.

I premi, assegnati da una Giuria indipendente, sono stati consegnati oggi a Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 40esima Assemblea Annuale dell’Anci presso la Fiera di Genova.

Sono ormai oltre 900 i progetti presentati da 698 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) in queste prime 8 edizioni del Premio ora consultabili nella Biblioteca Cresco, una banca dati online che rappresenta un patrimonio unico di conoscenza sull’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile.

Cresco Award ha potuto contare anche in questa edizione sulla partnership di un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità - Alleanza Assicurazioni, Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Consulnet, FedEx Express, Gft Italia, Gi Group, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Sias, Solvay, STMicroelectronics, Ubs - che hanno assegnato riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.

“La partecipata adesione dei Comuni a questa ottava edizione di Cresco Award ci conferma quanto le realtà locali siano sempre più impegnate nel rendere i territori sostenibili e nell’offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano - ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Come Fondazione Sodalitas intendiamo, insieme alle nostre imprese associate, continuare a promuovere e valorizzare questa tendenza, certi che le partnership tra aziende ed enti locali siano fondamentali per rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani”.