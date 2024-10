Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo l'allarme per le cimici dei letti scattato in Francia e l'onda arrivata anche in Italia rispetto al problema è boom di richieste, e di interventi, da parte delle aziende specializzate nella disinfestazione dei piccoli insetti notturni. "Se consideriamo solamente il periodo settembre-ottobre registriamo un incremento del 57% delle richieste di intervento, che si attesta a +42% nel periodo gennaio-ottobre", riferisce all'Adnkronos Salute Fabio Agostini, Quality & pest management expert di Rentokil Italia, che quantifica in un +84% l'aumento di interventi rispetto al 2022.

L'azienda specializzata proprio nel monitoraggio e controllo degli infestanti ricorda come "i segni di un’infestazione di cimici dei letti sono facili da individuare, ma non per un occhio inesperto. I segnali più evidenti della loro presenza sono punture, macchie di sangue, resti di mute e uova". I fastidiosi insetti "vengono attratti dal calore e dall’anidride carbonica emanata dalle persone mentre dormono. Questi infestanti possono sopravvivere diversi mesi senza cibo, ma non sono attratti dallo sporco, quindi - puntualizza l'azienda - un’infestazione non è un segnale di scarsa pulizia".

Le cimici dei letti sono poi particolarmente fastidiose in quanto si possono annidare nell'abbigliamento, nell'arredamento, nei materassi e nelle valigie e possono quindi essere trasportate a casa durante il viaggio di ritorno. "L’intervento di un esperto negli ambienti a rischio è sempre fondamentale per identificare i punti critici ed i focolai di infestazione", commenta Agostini, riferendo che "una volta identificato il problema, gli esperti possono intervenire attuando programmi di disinfestazione ad hoc, con interventi correttivi per evitare una vera e propria infestazione, come ad esempio utilizzando il trattamento a caldo Entotherm che consiste nell’elevare gradualmente la temperatura degli ambienti da disinfestare, per mezzo di appositi generatori di aria calda fino a 60 gradi, permettendo di eliminare insetti adulti, larve e uova".