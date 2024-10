Milano, 24 ott. (Adnkronos) - “Il tema della sostenibilità ci accompagnerà nei prossimi anni ed è in grande evoluzione. Questa evoluzione è determinata in larga parte dalla normativa ma anche da come le aziende si approcciano alla sostenibilità”. Così Flavia Mazzarella, presidente del Consiglio di amministrazione di Bper Banca, a margine della conferenza stampa “Uno sguardo al futuro: ambiente, demografia, innovazione, mercati e moneta”, con la quale si sono celebrati i quarant’anni di attività di Arca Fondi, una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano.

Numerosi nel corso dell’evento gli interventi di esperti e professori dell'università Bocconi, che hanno analizzato le prospettive future dell’industria del risparmio gestito e approfondito i nuovi trend che plasmeranno il sistema economico e finanziario.

“Arca Fondi, nostro partner da quarant’anni, ha affrontato il tema della sostenibilità in maniera decisa - sottolinea Mazzarella - investendo, costruendo prodotti molto interessanti e rispondendo alla tassonomia europea, che rappresenta un driver anche nella costruzione dei prodotti”.

“Bper Banca è molto attiva sui temi della sostenibilità - conclude la presidente del Consiglio di amministrazione di Bper Banca - Abbiamo infatti declinato i tre pilastri Esg nel nostro piano industriale, Bper Evolution, definendo obiettivi precisi da raggiungere nell’arco di durata del piano industriale. Sono obiettivi che sentiamo di poter gestire in maniera puntuale e rendicontare alla comunità finanziaria”.