Milano, 24 ott. (Adnkronos) - “Oggi festeggiamo quarant’anni di Arca Fondi, un traguardo molto importante e, credo, unico nel panorama italiano. Siamo arrivati fin qui perché abbiamo sempre messo il cliente e le sue esigenze al centro di tutto quello che abbiamo fatto”. Queste le parole di Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, a margine della conferenza stampa “Uno sguardo al futuro: ambiente, demografia, innovazione, mercati e moneta”, con la quale si sono celebrati i quarant’anni di attività di Arca Fondi, una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano.

Numerosi nel corso dell’evento gli interventi di esperti e professori che hanno analizzato le prospettive future dell’industria del risparmio gestito e approfondito i nuovi trend che plasmeranno il sistema economico e, in particolare, il settore finanziario.

“Questa è la filosofia che ci ha finora ispirato e che ci ispirerà da qui in avanti - aggiunge Loeser - chiaramente le esigenze dei clienti sono cambiate nel tempo e continueranno a farlo in futuro, di conseguenza è cambiato anche il modo di soddisfarle, ad esempio attraverso l’adozione di strumenti e tecnologie innovativi”.

“Il mondo è più complesso e molto più globalizzato rispetto a quarant’anni fa. Anche il peso dell’Italia nel mondo si è ridotto in maniera importante in questi quattro decenni. Siamo quindi una società proiettata sull’estero - conclude l’amministratore delegato di Arca Fondi - sulla tecnologia e sull’evoluzione di mercato, con un occhio di riguardo ai private assets, il fenomeno che crediamo caratterizzerà i prossimi decenni. Infine, siamo proiettati verso un mondo in cui l’Unione europea ha dato prova di esistere e di contare a livello di opportunità di investimento e di creazione del mercato dei capitali”.